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經濟

京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工

【明報專訊】京東物流（2618）旗下京東快遞公布，在港澳開設共5個快遞營運中心，其中4家選址於觀塘、葵青、沙田和元朗，並有逾百個員工。京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，公司透過開設自營的營運中心，有助提升中轉效率，最快4個小時可送達貨物。有學者認為，部分香港物流公司在疫情間離開快遞市場，為具一定規模的快遞公司提供機會填補空缺，短期內或提供優惠以搶市佔率，但出現價格戰機會甚微。

明報記者 黃志偉

馬偉表示，京東物流在港澳佈局多年，看中本港消費力龐大，亦是大灣區重要節點城市，而選擇現時升級服務是為應付「雙十一」和聖誕等快遞旺季。但他未透露日後快遞營運中心和員工數目增加計劃，僅稱會按客戶需求及訂單數量變化以作相應調整。

目前運費較順豐低

運費方面，以「文件及非文件」類別為例，未計及燃油附加費及偏遠附加費等額外費用，京東快遞「站到站」運費首重1公斤為17元，續重1公斤則13元。馬偉指香港地區的消費量較大，冀為顧客提供多元化且具性價比的速遞服務。

本報記者查看本地主要速遞商順豐於網站列出的運費資料，其「店到店」運費為例，1公斤為20元，2公斤為34元，即續重是14元，但由5公斤至20公斤，每增加1公斤運費為13元。換言之，京東快遞目前運費水平大致相對順豐為低。

理工大學專業及持續教育學院工商及款待業管理學部高級講師劉銳業認為，疫情間有部分物流公司因生意營運不善而離開香港快遞市場，而有一定規模的快遞公司填補缺口。不過，他表示現時本港快遞公司順豐具備較完善的運送網絡，而且與不同商家合作，故新進香港物流市場的快遞公司或難以競爭。他表示，雖然本港物流快遞市場有順豐、菜鳥國際的競爭者，但京東快遞仍繼續選擇在港擴充業務，其中原因可能考慮到香港的地理位置、政府一帶一路等因素，均有助公司成為區域性物流快遞中心。

學者：價格戰機會不大

至於會否出現價格戰，他表示，新進市場的快遞公司或短期內提供優惠搶市佔率，惟價格戰機會不大，因大規模快遞公司未必願意減價。另外，京東快遞強調送貨效率，而目前香港團隊逾百個員工，他憂慮「送貨上門」的優勢因人手短缺而遭削弱，尤其如何在旺季調動人手。

相關字詞﹕順豐 京東物流

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