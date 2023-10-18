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經濟

科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產

【明報專訊】科大商學院昨日公布有關虛擬資產投資取態的公眾意見調查結果。調查發現，9月中發生JPEX加密貨幣平台涉嫌金融詐騙事件後，有41%受訪港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，比例較事件之前的29%增加了12個百分點。科大商學院副院長黃昊表示，最近的金融事件不但引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守。

25%受訪者未來會持虛擬資產

調查結果顯示，逾八成的受訪者曾聽說過虛擬資產，但當中不足三成的受訪者目前持有或曾經持有虛擬資產。至於未來投資虛擬資產的意向，結果發現四分之一受訪者表明未來會持有虛擬資產。

近七成受訪者不了解虛擬資產

調查結果亦顯示，有近七成的受訪者表示並不了解虛擬資產，只有不足一成的受訪者表示明白虛擬資產是什麼。科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏認為，調查結果反映本地投資者對虛擬資產的認識仍有待提升。故科大商學院未來計劃開展更多有關虛擬資產的研討會，加強公衆教育。

逾半港人誤解監管機制

在虛擬資產監管方面，調查顯示大衆對香港目前的監管機制有誤解。在兩階段調查中，過半數受訪者同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，但事實是只有交易所受監管，產品未必受監管。

另外，JPEX事件後約57%受訪者表示知悉香港監管當局要求虛擬資產服務提供者需要取得牌照才可在香港營運，較事件前增加15個百分點。但黃昊表示，這一比例依舊較低，因此加強對該方面教育非常重要。

科大商學院今年共進行兩階段的調查。首階段調查於4月24日至5月23日進行，訪問了逾5700名成年市民，為了重新評估市民在JPEX事件後的看法，科大商學院及後並於於9月28日至10月20日進行為期3周的第二階段調查，截至10月5日已訪問2244名市民。

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