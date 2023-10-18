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經濟

人行傳指示銀行對地方債展期減息

【明報專訊】內地繼近月重啟發行1.5萬億元（人民幣，下同）特殊再融資債券，市傳內地再推政策化解地方政府融資平台（LGFV）債務問題。路透引述消息人士指，人民銀行上周向主要內地銀行發出指示，要求銀行為現有LGFV債務，以更長年期、調整還款計劃並降低貸款利率的方式進行展期。 此外，他們於2024年或之前到期的債務即使逾期還款，銀行可不列為不良貸款而歸類在正常貸款，不會影響監管機構對銀行的考核評估。

明年或之前逾期還款 可歸類正常貸款

路透社引述兩名消息人士稱，為免銀行因債務重組蒙受重大損失，展期貸款的利率不應低於中國國債利率，而貸款期限不應超過10年。昨日中國10年期國債孳息率為2.7厘，相對作為貸款利息定價基準的1年期貸款市場報價利率（LPR）則為3.45厘。人行與金監總局沒有立即回覆路透查詢。

傳先解決天津貴州等債務

過去地方政府以地方政府融資平台發行債務，為城市基建項目籌集資金，不過內地房地產銷售疲弱，加上疫情期間的地方政府防疫支出，大為影響地方政府財政，削弱城投企業償還債能力。國際貨幣基金組織估計，至去年底內地LGFV債務達66萬億元，高於2019年的40萬億元。

7月中共政治局會議公布，將透過一系列措施化解地方政府債務風險。內地銀行為城投企業主要貸款者，7月初已傳國有大行向信用度高的LGFV提供25年超長期貸款，前4年暫免償還本息。路透昨日引述消息指，人行將優先解決12個「高風險」地區的債務風險，包括天津市、貴州省和廣西省，重點關注今年和明年到期的公募債券和非標準債務產品。

鼓勵向城投企業放貸

消息指出，監管機構亦鼓勵銀行向地方城投企業發放新貸款，以償還債券和非標債，而人行將與銀行建立應急工具，為地方政府融資平台提供貸款，以解決短期流動性壓力，城投企業需在兩年內償還上述貸款，不過部分地方政府需將所持國企部分股權轉讓給銀行。

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