恒指升132點 成交縮至635億

國指收報6092點，上升0.71%，科指收報3836點，上升0.64%，港股通錄得淨流入6.56億元。內地近日推多招提振股市，內地10家國企周一晚上公布股東增持A股或回購，其中中石化（0386）H股升2.64%，中國鐵建（1186）和中煤能源（1898）均升2.2%。早前獲匯金公布增持的大型內銀續升，工行（1398）升1.56%，中行（3988）升1.43%。

分析：美下月議息 市場觀望氣氛濃

昨日科技股做好，小米（1810）升3.99%，為表現最佳藍籌；京東（9618）亦升2.22%。保險股反彈，友邦（1299）升1.61%，為推動恒指上升最多藍籌。研究報告指出，iPhone15中國首發銷量較前代下降4.5%，蘋果概念股受壓，舜宇（2382）跌2.2%，為跌幅最大的藍籌。

北水交易恢復一周後，港股成交再陷低位。第一上海首席策略師葉尚志指現在市場觀望看氣氛濃厚，10年美國債孳息率再升越4.8厘的16年高位水平，近期美國通脹數據高於預期，市場關注聯儲局在下月初議息會議，對維持高利率時間的說法。另外，近期內地經濟數據企穩，市場亦關注今日公布的第三季GDP，以及其後經濟數據變化，另下周三特首公布《施政報告》亦為市場關注焦點。他認為至下月初聯儲局議息，市場將維持缺乏清晰方向，恒指在17,000點至18,200點區間波動。