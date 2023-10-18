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經濟

官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億

【明報專訊】內地為活躍資本市場，提振A股投資者信心，8月中證監表明將加大對規違減持打擊力度，更出現重罰我樂家居（滬：603326）違規減持股東及逮捕違規減持的東方時尚（滬：603377）董事長等事件。據官媒《証券時報網》統計，單是10月16日晚間已有累計70多家深交所上市公司披露股東提前終止減持計劃、自願承諾不減持、延長鎖定期、控股股東增持或提議回購計劃等相關公告，其中43家公司股東自願承諾不減持或延長限售股鎖定期。上交所上市公司亦出現同類情况。

明報記者 方楚茵

10家央企包括中國石化（滬：600028）、寶鋼股份（滬：600019）、中遠海控（滬：601919）、中國移動（滬：600941）、中煤能源（滬：601898）、中國電建（滬：601669）、中國鐵建（滬：601186）、三峽能源（滬：600905）、華潤微（滬：688396）及海康威視（深：002415）等也齊齊公布回購或增持計劃亦最為市場矚目。

10央企公布回購增持

該網又統計，8月27日晚證監會表明將進一步規範相關方減持行為後，自8月28日以來，深市已有近100家公司發布提前終止減持計劃的相關公告，有近150家公司發出股東自願承諾不減持股份的公告，有近20家公司發布股東延長鎖定期的公告。據本報截至昨夜七時半統計，深交所昨再有至少25家公司發出上述同類公告。

報導引述市場人士分析，央企掀起的回購增持潮有望起到標桿和引領作用，帶動更多上市公司加入回購增持隊伍，並引述天風證券分析指出，回購增持熱潮將作為經濟復蘇、市場預期提升的積極信號等。

10家國企公布A股回購或增持下，滬深三大指數昨齊向上，上證指數收升0.32%，報3083點；深證成指升0.15%，報9940點；創業板指數升0.26%，報1961點。昨日南水繼續走資，淨流出30.58億元（人民幣，下同），連續三日沽A股，其中滬股通凈賣出8.9億元，深股通凈賣出21.68億元。反映外資仍在沽貨。

南水10月來淨走資逾226億

內地十一長假後，至今復市7個交易日，僅得10月12日錄66.16億元淨流入，其餘6個交易日（10月9、10、11、13、16、17日）分別淨流出74.6億、54.71億、3.9億、64.39億、64.77億、30.58億元，10月以來合計淨走資226.79億元。

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