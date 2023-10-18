明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

市建局盛德街招標 最高估值29億

【明報專訊】市建局今季將推出兩個項目，除下周二截收意向的九龍城啟德道/沙浦道發展項目外，九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目亦即日招標，並於下月16日截標，項目估值最高約29億元，每方呎樓面地價最高估值7000元。

市場消息稱，今次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，市建局將劃一收取40%分紅，而市建局將保留3個位於低層之單位；而發展商入標，出價則以前期費用競投。上述項目地盤面積逾4.6萬方呎，可建總樓面逾41.4萬方呎，提供約640伙，項目今年8月截收意向書，當時共收32份意向書。綜合市場人士估計，項目估值約26.6億至29億元，預計每方呎樓面地價約6400至7000元。

未來賣樓收益逾82.5億 市建局收四成分紅

美聯測量師行董事林子彬表示，項目地點不俗，位處民生區，鄰近港鐵宋皇臺站，預料可發展為多幢約20多層高的住宅物業，並在基座設小量商舖，中高層單位可享開揚景觀，而開則料以中小型戶為主，包括1房、2房或細3房設計，迎合上車及用家需要。此外，項目位處市區，交通及配套均較方便齊備，料亦少有銷售限制，若以每呎樓面地價約7000元計，地皮估值約29.04億元。

另昨日有報道，長實（1113）與市建局合作發展的黃大仙衙前圍村重建項目，繼政府6月透露已完成換地手續後，最新獲以象徵式1000元地價進行批地，長實方面毋須向市建局支付地價，意味項目土地行政程序已完成，可正式上馬動工，該項目預計可建約750伙，並於2030/31財政年度落成。

長實昨日回覆傳媒時表示，公司與市區重建局訂立了保密條款，除非市建局同意，否則不能就有關事項作出回應。

[香港地產]

相關字詞﹕衙前圍村重建項目 地皮招標 長實 市建局 九龍城盛德街/馬頭涌道

上 / 下一篇新聞

地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
柏傲莊首錄二手 3房額印鬆綁3年帳升13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
煥然壹居下周四賣28伙餘貨 減價7至13%
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
家庭客7萬租MOUNT PARKER四房戶
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
官媒統計43深上市公司承諾不減持 冀提振投資者信心 南水昨再走資逾30億
恒指升132點 成交縮至635億
恒指升132點 成交縮至635億
人行傳指示銀行對地方債展期減息
人行傳指示銀行對地方債展期減息
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
科大：JPEX事件後 四成受訪者無意持虛擬資產
比亞迪料第3季盈利最多升102%
比亞迪料第3季盈利最多升102%
金管局BIS高級別會議11月底舉行
金管局BIS高級別會議11月底舉行
小米澎湃OS正式版完成封包
小米澎湃OS正式版完成封包
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
京東物流港推最快4小時送達 觀塘等自設4營運中心 聘逾百員工
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
南海系月底除牌 股東可取回價值成疑
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
安踏品牌流水未來3年保持雙位數增長
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
富衛：上半年新業務保單量按年增34%
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
高盛CEO停任DJ打碟 免引關注
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美上月零售銷售增長超預期 2年期國債孳息升穿5.1厘
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
美擬收緊對華出口晶片限制 Nvidia H800晶片受影響
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
張兆聰：主要客戶復蘇 申洲有條件向上
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：局勢升溫 金價突破
涂國彬：局勢升溫 金價突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
技術取勝：特步7.4元有待突破
港航又送機票 包括9航點
港航又送機票 包括9航點
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
南航「四饅」飛機餐引網民熱議
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
劉思明：科技清潔能源等 難短炒博反彈
周顯：碧桂園勝在態度好
周顯：碧桂園勝在態度好
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
湯文亮：倘樓價跌六七成 港府失威信
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮
瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮