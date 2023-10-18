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地監局：臨約設減辣條款不妥 研違規否 施永青指已諮詢法律意見 局方言論影響中原聲譽

【明報專訊】市場憧憬下周三公布新一份《施政報告》將提及撤辣、減辣等措施，本報昨率先報道，中原集團旗下中原地產及利嘉閣地產，為二手買賣雙方提供一份「買賣備忘錄（Subject to Contract）」。不過，地產代理監管局繼周一簡單回應後，昨日高調指出，有關備忘錄行徑不妥當，並正研究使用有關備忘錄是否已違反地監局指引，亦提醒買賣雙方，備忘錄內有關的安排及協議條款可能涉及瞞稅及/或其他法律責任。中原集團主席施永青隨即「還擊」，指地監局「有指控、無理據」，公司法律部昨日徵詢3名大律師意見，均認為備忘錄沒有問題，更指地監局言論影響公司聲譽。

就上述中原集團旗下中原地產及利嘉閣地產為二手買賣雙方提供的「買賣備忘錄」，地監局周一回覆本報查詢時指出，當局不會評論個別事件或個案，但提醒持牌人及消費者，在制訂或簽訂任何協議文件之前，必須徵詢法律意見，以免牴觸任何法律或日後發生爭拗。不過，地監局昨日傍晚發出新聞稿指出，該局昨透過電郵及網站向持牌人發出提醒，以表達十分關注該備忘錄，並認為此行徑並不妥當，容易引起法律爭拗，並會引起物業市場混亂，局方正研究使用有關備忘錄是否已違反地監局指引，並會採取跟進行動。

地監局指條款或涉瞞稅 惹市場混亂

地監局亦同時提醒物業買賣雙方，在簽署任何協議文件前，必須取得獨立法律意見，並留意備忘錄內有關的安排及協議條款可能涉及瞞稅及/或其他法律責任。自地監局發出相關提醒後，據代理消息稱，中原地產已向前線代理發出通知，指「鑒於EAA（地監局）今日（即昨日）發出買賣備忘錄回應，我們需要為此備忘錄尋求進一步法律意見，請各同事將此備忘錄暫時下架」。

據悉中原昨暫將備忘錄下架

施永青昨接受本報查詢時隨即「還擊」，他表示，公司法律部昨日徵詢3名大律師意見，均認為沒有問題，並指地監局的言論，對公司聲譽造成影響，據大律師所講，地監局的言論甚至構成誹謗。他又稱，地監局發出類似的書信，應該要較為慎重，要說出道理，在哪一方面構成瞞稅，又稱現時地監局的言論，屬「有指控、無理據」。中原地產亦發聲明，指公司於預備有關備忘錄前已諮詢法律意見，確認有關做法並無違法；於監管局表示關注此事後，亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅，重申該備忘錄只是依循巿場，以滿足業主及準買家的要求而設，亦建議雙方簽署前諮詢各自的獨立法律意見。

此外，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，公司並無特別抽起相關文件，但實際亦暫無相關成交。他表示，文件本身是鼓勵同事盡量促成交易，內容主要是保障買家，故不太多業主願意簽訂。他又稱，地監局稱研究是否有違規，並非一口咬定備忘錄出問題。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕利嘉閣 減辣 瞞稅 買賣備忘錄 地監局 中原集團主席施永青 中原地產

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