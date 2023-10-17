油價美元現雙雙走高「新關係」

油價升助美改善貿易 撐起美元

Patterson指出，美國成為了關鍵商品的淨出口國，意味美元加入了加元、挪威克朗等「商品貨幣俱樂部」。與加拿大或挪威的情况類似，每當油價上漲，美國就可改善貿易條件，為美元提供一定程度的支持。不同的是，美元在全球貨幣市場享有巨大作用，意味當美元隨商品價格向上，就會為新興經濟體中的能源淨進口國帶來巨大的痛苦。布蘭特原油價格自6月底上漲20%以上，由7月中至10月中，美匯指數升6%以上。

Patterson稱，貿易條件只是影響貨幣趨勢原因之一。對美元來說，油價上漲可能導致通脹回落的進度較預期慢，進而增加了美聯儲在更長時間維持較高利率的壓力。不過即使環球經濟疲軟，油價隨需求回落，影響到美國的貿易條件，但這仍未必足以持續削弱美元，因為當衰退風險增加，全球投資者往往增持美國資產避險，為美元帶來支持。

（綜合報道）

[國際金融]