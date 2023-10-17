明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

彭博：新iPhone內地銷量遜以往

【明報專訊】彭博引述兩份分析報告，指蘋果（美：AAPL）最新的iPhone 15，在中國的銷量遠低於iPhone 14產品，反映中國消費仍然疲軟，以及華為等競爭對手崛起的影響。市場調查機構Counterpoint Research估計，iPhone 15在上市後的首17天銷量，與去年推出的iPhone 14同期銷量相比，下跌了4.5%。以Edison Lee為首的Jefferies分析師更估計，iPhone 15的銷售，將較前一代呈雙位數百分比的跌幅，尤其是華為Mate 60 Pro上市後，華為正從蘋果手上搶走在中國市場的一哥地位。蘋果股價早段最多跌逾2%。

反映中國消費仍弱 華為搶客

彭博社指出，若分析師的初步估計準確，這將會是2018年以來，新iPhone銷情在中國的最差表現之一。Counterpoint將iPhone在中國銷售下滑，歸咎於中國經濟反彈乏力，因為相比美國市場，iPhone 15的頭9天銷售，可能較iPhone 14呈雙位數百分比的升幅。不過華為Mate 60 Pro在8月底於中國搶閘上市，較9月底才在中國上市的iPhone 15有時間優勢。

Counterpoint稱新iPhone接連多個周末在美國熱賣，「是來自iPhone最大市場正面訊號」，可減輕中國銷售的影響。不過許多分析師認為華為崛起可能削弱蘋果在高階智能手機市場的主導地位。Counterpoint估計華為單在今年就可賣出500萬至600萬部 Mate 60 Pro。Jefferies在周一的報告指出，趨勢顯示iPhone將在明年輸給華為，「我們認為中國需求疲軟，最終將導致iPhone全球出貨量低於預期」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕華為 中國

上 / 下一篇新聞

中原臨約加入減辣條款 提早吸客 若無減辣可撤交易 地監局籲避免牴觸法律惹日後爭拗
中原臨約加入減辣條款 提早吸客 若無減辣可撤交易 地監局籲避免牴觸法律惹日後爭拗
施政報告前 太古城上半月沽10伙逼上月全月
施政報告前 太古城上半月沽10伙逼上月全月
發展局促代理向客戶 提供物業違規資訊
發展局促代理向客戶 提供物業違規資訊
澄天上樓書 擬本月開售首推50伙
澄天上樓書 擬本月開售首推50伙
香港虛擬資產28萬租尖沙嘴舖
香港虛擬資產28萬租尖沙嘴舖
上季補地價48.4億 按季增27倍
上季補地價48.4億 按季增27倍
科網ATM齊捱沽 港股升轉跌173點 內地傳推網紅實名制 網絡平台股受壓
科網ATM齊捱沽 港股升轉跌173點 內地傳推網紅實名制 網絡平台股受壓
限沽令未撐起A股 北向資金淨沽65億
限沽令未撐起A股 北向資金淨沽65億
瑞銀憂內銀淨息差壓力大
瑞銀憂內銀淨息差壓力大
南海控股月底除牌 不申請覆核
南海控股月底除牌 不申請覆核
中電售電升1.6% 燃料費五連跌共18%
中電售電升1.6% 燃料費五連跌共18%
余偉文:高息主因非聯匯 「全球眾多經濟體也面臨高息」
余偉文:高息主因非聯匯 「全球眾多經濟體也面臨高息」
極兔首日孖展1.2億未足額
極兔首日孖展1.2億未足額
彭博指BC科技 10億估值洽售OSL
彭博指BC科技 10億估值洽售OSL
安踏進軍瑜伽女性運動服 購MAIA ACTIVE 股價曾升4%
安踏進軍瑜伽女性運動服 購MAIA ACTIVE 股價曾升4%
特步主品牌銷售高雙位數增
特步主品牌銷售高雙位數增
法巴匯控涉無借貨沽空 韓擬開破紀錄罰單
法巴匯控涉無借貨沽空 韓擬開破紀錄罰單
彭博：美擬再收緊半導體技術輸華
彭博：美擬再收緊半導體技術輸華
美國債供應增 推升長債息 30年債息高於5年 倒掛逆轉
美國債供應增 推升長債息 30年債息高於5年 倒掛逆轉
油價美元現雙雙走高「新關係」
油價美元現雙雙走高「新關係」
張兆聰：炒新車成爆款 長汽可追落後
張兆聰：炒新車成爆款 長汽可追落後
港元定存高息精選
港元定存高息精選
劉宇亮：國策提振 大市未虞太淡
劉宇亮：國策提振 大市未虞太淡
鄺超靈：業主宜為物業評估氣候變化風險
鄺超靈：業主宜為物業評估氣候變化風險
何民傑：撤辣掀炒風機率微
何民傑：撤辣掀炒風機率微
佳能推納米壓印機 向半導體業投下重磅炸彈
佳能推納米壓印機 向半導體業投下重磅炸彈
技術取勝：建滔積層板或下試5.7元
技術取勝：建滔積層板或下試5.7元
劉思明：電子低殘股獲買盤承接可留意
劉思明：電子低殘股獲買盤承接可留意
周顯：搞活股市 宜學美披露為本
周顯：搞活股市 宜學美披露為本
湯文亮：租客最怕業主是同行
湯文亮：租客最怕業主是同行