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經濟
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美國債供應增 推升長債息 30年債息高於5年 倒掛逆轉

【明報專訊】受美聯儲縮表、美國國債供應量大增等影響，美國長期國債需求疲軟。長債孳息率的升幅領先於短債，令美國國債孳息率曲線倒掛正趨於弱化，甚至逆轉。美國財政部上周舉行的30年期國債拍賣，是美國國債需求下降的最新警號。美國政府出售價值200億美元的30年期國債，由於缺乏投資者競標，當中18.2%供應量最終要由一級交易商（Primary Dealers）買入，比例遠高於今年以來的10.72%均值，是去年2月以來最高水平。參與這次拍賣的投資者所接受的30年期國債最高孳息率為4.837厘，較拍賣前的預期高出4個基點，是2007年以來最高。

由於以色列總理內塔尼亞胡與美國總統拜登通話後，同意恢復加沙供水，加上美國國務卿布林肯出訪中東防止局勢升級，美國國債價格昨晚回落，10年期國債孳息率升穿4.7厘。美股3大指數早段向上，道指升逾200點，納指升逾1%。著名瑜伽服裝品牌Lululemon（美：LULU）將於周三開市前，取代被微軟收購的動視暴雪，被納入標普500指數，其股價早段急升一成，創52周高位。此外，由於新冠疫苗需求減退，BioNTech（美：BNTX）就與輝瑞（Pfizer）合作的新冠疫苗原料等進行減值，其股價早段最多跌逾8%。

上周30年債拍賣 交易商買入比例大升

市場對上周的美國國債拍賣尤其關注，是因為美國政府近期大量增發國債，令市場波動。翻查1個月前的數據，美國30年期國債孳息率為4.42厘，較5年期國債孳息率的4.47厘低0.05厘，孳息率曲線仍然倒掛（期限較短的債券孳息率，高於期限較長的債券孳息率）。不過昨天的數據顯示，美國30年期國債孳息率已升至4.84厘，較5年期國債孳息率的4.68厘高出0.16厘，兩者倒掛已經逆轉。

孳息率曲線倒掛弱化或逆轉，並非意味投資者預計衰退不再發生，而是大量債務供應，令長債投資者要求更高的風險溢價補償。匯控固定收益研究主管Steve Major承認，此前認為美國政府增加債券供應無關重要是「錯誤的」判斷。摩根士丹利本月早前亦加入美銀的行列，對美國國債持中性立場。

非意味衰退不再發生

81歲的Hoisington投資管理首席經濟學家Lacy Hunt稱這是他入行逾半世紀以來，職業生涯中最困難時期。數據顯示該公司旗下Wasatch-Hoisington美國國債基金今年迄今虧損13%，而去年跌幅達34%。

去年美國國債大幅虧損，主要由於通脹高企及美聯儲大幅加息，令債價受到打擊。如今通脹雖已放緩，但就業數據等經濟指標仍然強勁，令通脹威脅猶在，美聯儲仍將長期維持緊縮政策，令債價受壓。

分析認為，美國長期國債供需失衡，是因為美聯儲縮表，以及海外央行對美國國債需求下降等。不過Yardeni Research總裁Ed Yardeni上月指出，美聯儲仍尋求透過繼續購買10年期或以上國債來緩和量化緊縮（QT）的影響。聖路易斯聯儲銀行的數據顯示，自去年初以來，QT已將美聯儲的資產負債表縮減1萬億美元，但美聯儲仍增持約775億美元的10年期或以上國債，以支撐疲弱的需求。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 發債 縮表 美聯儲 逆轉 孳息率曲線倒掛

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