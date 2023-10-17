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經濟
2023年10月17日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
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技術取勝：建滔積層板或下試5.7元
劉思明：電子低殘股獲買盤承接可留意
周顯：搞活股市 宜學美披露為本
湯文亮：租客最怕業主是同行
劉思明：電子低殘股獲買盤承接可留意
【明報專訊】內地連番出招支持股市，可惜內地A股繼續低沉，並抑制港股的投資氣氛。近期難得可掀起炒風的生科醫藥股出現回吐，相比下部分硬件科技股韌性不俗。
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