安踏進軍瑜伽女性運動服 購MAIA ACTIVE 股價曾升4%

明報記者 方楚茵

今次安踏收購MAIA ACTIVE因未達上市規則所有適用百分比5％的須予披露界線而無公開作價，亦無過多披露品牌MAIA ACTIVE營運數據，不過算是安踏首次踏足瑜伽運動品類市場及打入女性運動服賽道，引起市場關注。

市場不時與lululemon比較

事實上，MAIA ACTIVE在2016年由兩位「85後」歐逸柔和王佳音聯手創辦，成立僅僅7年已極速上位，成為內地人熟悉品牌，主要因內地女性運動服裝賽道競爭不多，內地創業風又盛行，兩名創辦人以女性創業者建立形象，專攻女性消費，又在2020年起放棄明星代言人營銷，改為強調KOC（關鍵意見消費者）和KOL（關鍵意見領袖）的品牌營銷策略，成功搶佔社交平台的目光。

內地資本市場不時將MAIA ACTIVE與國際瑜伽大牌lululemon比較，令其為投資界熟悉。品牌曾獲得多輪融資，班底星光熠熠，包括C輪融資獲百麗國際獨家戰略投資，B輪則有華創資本。

此外，值得留意的是安踏2018年曾牽頭成立財團，出資約46.4億歐元（約411.7億港元）收購Amer Sports，當時財團成員便包括lululemon創辦人Chip Wilson。Chip Wilson曾接受採訪指，Amer Sport對女性產品了解不多，認為自己可鼎力相助，似乎早為安踏踩入女性運動服裝賽道打下基石。而僅僅五年安踏便計劃將Amer Sports分拆上市，最新傳出明年初Amer Sports將赴美國上市，估值高達780億元。

目前坊間未見太多關於MAIA ACTIVE規模的資料，但品牌創辦人之一的王佳音在今年受訪曾透露，品牌2022年總銷售額達5億元人民幣，實現全面盈利。品牌在一、二線城市核心商圈已有32家門店，5家待開門店，品牌在5月更推出兒童產品線mini maia active。