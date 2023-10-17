明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

安踏進軍瑜伽女性運動服 購MAIA ACTIVE 股價曾升4%

【明報專訊】內地體育用品股龍頭安踏體育（2020）事隔3年再有收購舉動，安踏昨開市前披露收購國產瑜伽運動品類「MAIA ACTIVE」的75.13%股權。市場憧憬安踏正式踏足瑜伽運動品市場，將品牌變成「中國版lululemon」及挖掘女性運動服裝市場下，股份昨早市曾高見93.45元或升4%，其後回順，收市仍升0.83%，報90.6元，成交額5.96億元。

明報記者 方楚茵

今次安踏收購MAIA ACTIVE因未達上市規則所有適用百分比5％的須予披露界線而無公開作價，亦無過多披露品牌MAIA ACTIVE營運數據，不過算是安踏首次踏足瑜伽運動品類市場及打入女性運動服賽道，引起市場關注。

市場不時與lululemon比較

事實上，MAIA ACTIVE在2016年由兩位「85後」歐逸柔和王佳音聯手創辦，成立僅僅7年已極速上位，成為內地人熟悉品牌，主要因內地女性運動服裝賽道競爭不多，內地創業風又盛行，兩名創辦人以女性創業者建立形象，專攻女性消費，又在2020年起放棄明星代言人營銷，改為強調KOC（關鍵意見消費者）和KOL（關鍵意見領袖）的品牌營銷策略，成功搶佔社交平台的目光。

內地資本市場不時將MAIA ACTIVE與國際瑜伽大牌lululemon比較，令其為投資界熟悉。品牌曾獲得多輪融資，班底星光熠熠，包括C輪融資獲百麗國際獨家戰略投資，B輪則有華創資本。

此外，值得留意的是安踏2018年曾牽頭成立財團，出資約46.4億歐元（約411.7億港元）收購Amer Sports，當時財團成員便包括lululemon創辦人Chip Wilson。Chip Wilson曾接受採訪指，Amer Sport對女性產品了解不多，認為自己可鼎力相助，似乎早為安踏踩入女性運動服裝賽道打下基石。而僅僅五年安踏便計劃將Amer Sports分拆上市，最新傳出明年初Amer Sports將赴美國上市，估值高達780億元。

目前坊間未見太多關於MAIA ACTIVE規模的資料，但品牌創辦人之一的王佳音在今年受訪曾透露，品牌2022年總銷售額達5億元人民幣，實現全面盈利。品牌在一、二線城市核心商圈已有32家門店，5家待開門店，品牌在5月更推出兒童產品線mini maia active。

相關字詞﹕瑜伽 體育用品股 安踏

上 / 下一篇新聞