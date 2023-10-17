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經濟

余偉文:高息主因非聯匯 「全球眾多經濟體也面臨高息」

【明報專訊】今日（17日）是聯繫匯率制度實施40周年，過去有意見認為香港與美國經濟周期關聯性降低，香港維持聯匯須付出經濟代價，例如去年起美國大幅加息，香港經濟在未完全恢復下須承受高利率之苦。不過金管局總裁余偉文表示，全球眾多不實施固定匯率的經濟體，亦面臨高息環境，認為聯匯並非最關鍵原因。他認為選擇匯率制度總有取捨，聯匯為香港提供穩定貨幣環境，重申「無意、亦毋須改變聯匯制度」。

明報記者 歐陽偉昉

余偉文在《匯思》撰文，隨着美息和美元上升，他在生活和工作接觸最多關於聯匯的課題，是港元走強和港息上升對經濟民生的影響，例如港元走強使港人外遊更便宜，同時外來旅客來港消費較謹慎。他認為匯率只是原因之一，也有其他周期性和結構性因素，例如港人解封後「報復式」外遊、訪港旅客傾向非消費式「深度遊」等。另外香港生活、生產高度依賴入口，強港元有助降低入口成本，紓緩部分通脹壓力，故港元偏強或偏弱各有利弊，難以一概而論。

銀行存款多 助控制資金成本

美國去年至今累計加息5.25厘，帶動港元拆息逐步上升，1個月和3個月港元拆息曾見5.5厘，余偉文指港息除了趨近美息，亦受本地市場港元資金供求影響。本港銀行體系存款量龐大，有助主要銀行控制資金成本，反映銀行平均資金成本的綜合利率在8月底為2.55厘，較去年3月美國加息時累升2.31厘，因此過去一年多銀行各類貸息上升速度和幅度相對溫和，例如同期港元最優惠利率（P）累加不足1厘（見圖）。余偉文認為，世上沒有完美匯率制度，每個經濟體會按自身情况等因素選擇最適合安排，在獲取最大效益同時付出最少代價，匯率茲事體大，一旦選定絕不會輕言轉變。他指聯匯是香港貨幣和金融穩定根基，實施以來提供穩定貨幣環境，應對多次地區和全球金融危機，以及各種嚴峻挑戰。在時代轉變下，他指當局有準備和能力擁抱轉變，但也要堅持好的制度，「不是因循，而是一種經過深思熟慮後的擇善固執。」

稱強弱方保證精準運作

近年美國兩次加息周期，套息交易觸發資金流出港元體系，皆引起市場關注。余偉文統計自2005年引入強弱方兌換保證的接近20年以來，觸發強方保證321次，承接約等值1.45萬億港元的美元資金流入港元體系；弱方保證觸發84次，約等於4200億港元的美元資金從港元體系流出，稱一切恰如預期，精準運作。

相關字詞﹕美息 港息 聯繫匯率 余偉文 港元拆息 加息 金管局

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