中電售電升1.6% 燃料費五連跌共18%

【明報專訊】中電控股（0002）公布最新季度報告，建議派第三期中期息每股0.63元，與去年同期相同。公司指雖然在9月初受到兩次極端天氣影響企業、公共交通及學校運作，但是首9個月的售電量仍按年升1.6%至272.92億度。當中受惠於酒店、商舖及食肆業務回升，零售業和旅遊業的增長，帶動了商業客戶用電量上升3.4%至104.45億度。在交通及公共設施活動增加下，亦帶動基建及公共服務用電上升3.5%至77.87億度，抵銷了住宅用電下跌2.3%至78.36億度的影響。
今年截至9月份單季在港售電109.73億度，按季增加17.95%，連續兩個季度增加。但是按年比較，今年第三季度售電按年減少1.4%。
平均淨電價較年初降5.5%
中電指出，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2港仙，使平均淨電價較年初下降5.5%。根據中電官網數據顯示，燃料調整費連跌5個月，跌幅達17.8%（見圖）。集團又首次披露，在港展開多項工商業用戶提供能源審核服務，當中涵蓋ESR（1821）及遠東發展（0035），另替領展（0823）探討在香港和大灣區進行能源管理。
在其他市場方面，中電表示，位於內地大亞灣核電站其中一台機組在第三季展開計劃停運，至2024年初才結束。其位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。至於澳洲的燃氣發電資產的發電量錄得下降，主要是由於當地冬季氣溫較為溫和，導致電力需求回落。
另因為EnergyAustralia用以管理市場波動風險的遠期購電合約，大部分是於批發電價回落前簽訂，為抵消部分較高昂的成本，其於季內調高大部分住宅及小型企業客戶的電價及天然氣價格。