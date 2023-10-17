明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中電售電升1.6% 燃料費五連跌共18%

【明報專訊】中電控股（0002）公布最新季度報告，建議派第三期中期息每股0.63元，與去年同期相同。公司指雖然在9月初受到兩次極端天氣影響企業、公共交通及學校運作，但是首9個月的售電量仍按年升1.6%至272.92億度。當中受惠於酒店、商舖及食肆業務回升，零售業和旅遊業的增長，帶動了商業客戶用電量上升3.4%至104.45億度。在交通及公共設施活動增加下，亦帶動基建及公共服務用電上升3.5%至77.87億度，抵銷了住宅用電下跌2.3%至78.36億度的影響。

今年截至9月份單季在港售電109.73億度，按季增加17.95%，連續兩個季度增加。但是按年比較，今年第三季度售電按年減少1.4%。

平均淨電價較年初降5.5%

中電指出，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2港仙，使平均淨電價較年初下降5.5%。根據中電官網數據顯示，燃料調整費連跌5個月，跌幅達17.8%（見圖）。集團又首次披露，在港展開多項工商業用戶提供能源審核服務，當中涵蓋ESR（1821）及遠東發展（0035），另替領展（0823）探討在香港和大灣區進行能源管理。

在其他市場方面，中電表示，位於內地大亞灣核電站其中一台機組在第三季展開計劃停運，至2024年初才結束。其位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。至於澳洲的燃氣發電資產的發電量錄得下降，主要是由於當地冬季氣溫較為溫和，導致電力需求回落。

另因為EnergyAustralia用以管理市場波動風險的遠期購電合約，大部分是於批發電價回落前簽訂，為抵消部分較高昂的成本，其於季內調高大部分住宅及小型企業客戶的電價及天然氣價格。

上 / 下一篇新聞

中原臨約加入減辣條款 提早吸客 若無減辣可撤交易 地監局籲避免牴觸法律惹日後爭拗
中原臨約加入減辣條款 提早吸客 若無減辣可撤交易 地監局籲避免牴觸法律惹日後爭拗
施政報告前 太古城上半月沽10伙逼上月全月
施政報告前 太古城上半月沽10伙逼上月全月
發展局促代理向客戶 提供物業違規資訊
發展局促代理向客戶 提供物業違規資訊
澄天上樓書 擬本月開售首推50伙
澄天上樓書 擬本月開售首推50伙
香港虛擬資產28萬租尖沙嘴舖
香港虛擬資產28萬租尖沙嘴舖
上季補地價48.4億 按季增27倍
上季補地價48.4億 按季增27倍
科網ATM齊捱沽 港股升轉跌173點 內地傳推網紅實名制 網絡平台股受壓
科網ATM齊捱沽 港股升轉跌173點 內地傳推網紅實名制 網絡平台股受壓
限沽令未撐起A股 北向資金淨沽65億
限沽令未撐起A股 北向資金淨沽65億
瑞銀憂內銀淨息差壓力大
瑞銀憂內銀淨息差壓力大
南海控股月底除牌 不申請覆核
南海控股月底除牌 不申請覆核
余偉文:高息主因非聯匯 「全球眾多經濟體也面臨高息」
余偉文:高息主因非聯匯 「全球眾多經濟體也面臨高息」
極兔首日孖展1.2億未足額
極兔首日孖展1.2億未足額
彭博指BC科技 10億估值洽售OSL
彭博指BC科技 10億估值洽售OSL
安踏進軍瑜伽女性運動服 購MAIA ACTIVE 股價曾升4%
安踏進軍瑜伽女性運動服 購MAIA ACTIVE 股價曾升4%
特步主品牌銷售高雙位數增
特步主品牌銷售高雙位數增
法巴匯控涉無借貨沽空 韓擬開破紀錄罰單
法巴匯控涉無借貨沽空 韓擬開破紀錄罰單
彭博：美擬再收緊半導體技術輸華
彭博：美擬再收緊半導體技術輸華
美國債供應增 推升長債息 30年債息高於5年 倒掛逆轉
美國債供應增 推升長債息 30年債息高於5年 倒掛逆轉
彭博：新iPhone內地銷量遜以往
彭博：新iPhone內地銷量遜以往
油價美元現雙雙走高「新關係」
油價美元現雙雙走高「新關係」
張兆聰：炒新車成爆款 長汽可追落後
張兆聰：炒新車成爆款 長汽可追落後
港元定存高息精選
港元定存高息精選
劉宇亮：國策提振 大市未虞太淡
劉宇亮：國策提振 大市未虞太淡
鄺超靈：業主宜為物業評估氣候變化風險
鄺超靈：業主宜為物業評估氣候變化風險
何民傑：撤辣掀炒風機率微
何民傑：撤辣掀炒風機率微
佳能推納米壓印機 向半導體業投下重磅炸彈
佳能推納米壓印機 向半導體業投下重磅炸彈
技術取勝：建滔積層板或下試5.7元
技術取勝：建滔積層板或下試5.7元
劉思明：電子低殘股獲買盤承接可留意
劉思明：電子低殘股獲買盤承接可留意
周顯：搞活股市 宜學美披露為本
周顯：搞活股市 宜學美披露為本
湯文亮：租客最怕業主是同行
湯文亮：租客最怕業主是同行