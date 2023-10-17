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經濟

南海控股月底除牌 不申請覆核

【明報專訊】網上媒體《香港01》的母公司南海控股（0680），以及旗下的中國數碼信息（0250）昨晚分別宣布，於上周五（13日）均收到聯交所函件，告知上市委員會於上周四根據上市規則第6.01A（1）條的規定，決定取消兩家公司的上市地位。兩家公司均表示，不會就上市委員會取消上市地位決定申請覆核，其上市地位會一併於10月31日上午9時起取消。

現時上市規則第6.01A（1）條列明，聯交所可將已連續停牌18個月的證券除牌。南海控股及中國數碼信息均於去年4月1日起，以存在債務不確定性，以及未能夠刊發2021年度業績等理由，將股份停牌至今。直到今年10月停牌已達18個月，在兩家公司未有申請覆核後，便正式邁向除牌。

于品海46%持股

已被德勤接管

停牌前，執行董事兼大股東于品海在南海控股持股54.6%，當中有45.82%已被德勤接管。

于品海手上餘下直接持股8.78%，以最後收市價3.5仙計，市值只餘2.11億元。南海則在中國數碼持股59.11%，以最後收市價2仙計，尚值2.57億元。

上市公司若轉為非上市公司，一般而言，貸款銀行很多時會取消由上市公司提供貸款擔保人的角色，在這個情况下，被取消上市地位的公司會面臨債務成本上升的問題，若然其本身負債不菲，所面臨的財務壓力便會明顯增加，有機會要變賣資產。

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