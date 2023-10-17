瑞銀憂內銀淨息差壓力大

【明報專訊】中央匯金上周三公布增持中國四大國有銀行股票，瑞銀大中華金融股票研究主管顏湄之發表報告，認為此舉反映政府加強支持銀行的力度。內銀股將於本月底陸續公布業績，瑞銀預期本季基本因素沒有重大改善，未來淨息差將因現有按揭減息和明年首季貸款重新定價承受更大壓力，不過內銀目前市帳率僅有0.38倍，她認為低估值已基本反映內銀股下行風險，因此維持「中性」看法，看好國有大行第三季營收和撥備前利潤表現可跑贏股份行。
估值已反映風險 維持中性看法
瑞銀預期，第三季國有大行營業收入將按年增1.4%，股份行按年跌2.2%，接近第二季按年變幅。該行料第三季淨息差續錄按年大跌，國有銀行和主要股份行分別跌0.22厘和0.21厘，加上貸款增長放緩，淨利息收入按年增速可能放緩，當季手續費收入在低基數下料錄小幅按年增長，交易和投資收益亦料改善，基本抵消不利因素。
展望未來，瑞銀預計今年第四季存量按揭利率下調，和明年首季貸款重新定價，將進一步拖累淨息差，不過定存利率下調或從明年次季起抵消部分影響。瑞銀指由於信貸成本已處於低位，撥備再壓降空間縮小，預計國有銀行淨利潤第三季按年增速，會自次季的4.1%降至3.3%，主要股份行淨利潤增長則由10.1%降至7.3%。