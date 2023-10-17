瑞銀憂內銀淨息差壓力大

估值已反映風險 維持中性看法

瑞銀預期，第三季國有大行營業收入將按年增1.4%，股份行按年跌2.2%，接近第二季按年變幅。該行料第三季淨息差續錄按年大跌，國有銀行和主要股份行分別跌0.22厘和0.21厘，加上貸款增長放緩，淨利息收入按年增速可能放緩，當季手續費收入在低基數下料錄小幅按年增長，交易和投資收益亦料改善，基本抵消不利因素。

展望未來，瑞銀預計今年第四季存量按揭利率下調，和明年首季貸款重新定價，將進一步拖累淨息差，不過定存利率下調或從明年次季起抵消部分影響。瑞銀指由於信貸成本已處於低位，撥備再壓降空間縮小，預計國有銀行淨利潤第三季按年增速，會自次季的4.1%降至3.3%，主要股份行淨利潤增長則由10.1%降至7.3%。