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經濟

限沽令未撐起A股 北向資金淨沽65億

【明報專訊】內地連番表態及出招提振A股市場，上周六（14日）中證監更出大招，收緊「借貨沽空」，宣布將階段性收緊融券及戰略投資者出借配售股份的制度。不過絕招未見奇效，滬深兩市未能乘勢向上，當中打響3000點保衛戰的上證綜合指數昨輕微高開，隨即掉頭向下，全日收跌14點，報3073點。

深證成分指數更要挫逾百點，失守10,000點關口，收報9924點；創業板指數亦跌2%，收報1956點，跌至約3年半低位。北向資金昨日淨賣出64.77億元，其中滬股通淨賣出37.27億元，深股通淨賣出27.5億元。

中央接連出口術及出招救市（見表），包括上周三「國家隊」中央匯金時隔8年後再度增持中國四大國有銀行股票，並將在未來6個月繼續增持；以及上周六中證監使出「限沽令」，提高「借貨沽空」保證金比例由五成升至八成，私募證券機構基金的保證金比例更提至100%等，被視為「暴力」救市。

內地券商雖然大力配合吹奏A股「兜底」，部分經濟數據如PPI好轉，但難救積弱大盤，加上以巴衝突升級等，外資持續流出，A股指數繼續調整。

高盛：匯金早前或已購ETF撐市

不過，投行高盛指出，被視為「國家隊」的主權基金中央匯金上周宣布增持四大內銀之前，可能已透過在8月購買一些ETF來支撐市場。在8月「國家隊」最青睞的首5隻ETF資金流入激增，淨認購超過900億元人民幣。

高盛表示，目前「國家隊」在A股敞口總計約2.8萬億美元，相當於上市總市值的3.5%，買盤有助於強化其觀點，即中國股市可能在年底出現復蘇反彈。該行對A股和中國離岸股票維持「增持」，較看好離岸股票，因股票估值相對更具吸引力。近期的互聯互通南向資金流入表明離岸表現更強勁。

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