中原臨約加入減辣條款 提早吸客 若無減辣可撤交易 地監局籲避免牴觸法律惹日後爭拗

據代理提供的兩份、分別來自中原地產及利嘉閣地產的買賣備忘錄所見，內容主要提到，若本月公布的《施政報告》撤銷或下調額印稅、買家印花稅，或住宅雙倍印花稅調整至少於15%（買賣雙方可揀選其中一項或多項辣稅，惟當中並無提及減辣幅度），該份臨時買賣合約才會生效，經紀可在公布後填上合約的生效日期及成交期，並安排把文件及訂金送到指定律師樓。

備忘訂明經紀無相關法律責任

相反，如《施政報告》並無公布有關條件，除非買賣雙方於《施政報告》公布後3日內另外達成協議，否則經紀將會把該份臨約銷毁及退還該張訂金支票予買方，此後雙方各不追究。換言之，若政府最終未有減辣、撤辣，而雙方未有達成新協議，賣方將不可作出殺訂等舉動。另值得留意，文件亦有提到，買賣雙方確認已得經紀建議先就該備忘錄各項自行諮詢律師的獨立意見，買賣雙方仍決定簽署此備忘錄及該份臨約，所有上述相關事宜的法律責任一概與經紀無關。

施永青：公司回應客人要求

就上述買賣備忘錄，施永青回覆本報查詢時指出，主要是有客人提出有這個要求，希望簽訂的買賣合約，要在政府公布撤辣、減辣後才生效，集團才為雙方準備有關文件，而有關文件亦必須雙方同意才有效。他又表示，類似的附加條款，在其他買賣合約都會出現，只是附加的內容有所不同。利嘉閣地產總裁廖偉強則指出，有關文件昨日才交到前線代理，一來保障買家利益，業主不可以在公布減辣後反口，而公司亦不能坐以待斃，待政府公布後才做生意。

美聯：或涉瞞稅 暫未有任何決定

不過，地監局回覆本報指，該局不會評論個別事件或個案，但局方提醒持牌人及消費者，在制訂或簽訂任何協議文件之前，必須徵詢法律意見，以免牴觸任何法律或日後發生爭拗。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明亦稱，早前公司都有類似構思，現時亦研究中，但公司徵詢過法律界人士意見後，認為買家簽訂類似備忘錄，有明顯意圖是待公布減辣後以新稅制支付，有機會涉及瞞稅而被稅局追收差價，甚至有機會涉及刑事成分，而如果減辣後樓價飈升，業主亦有機會以不同理由不交易，最終或涉及法律程序，故公司暫未有任何決定。

明報記者

[香港地產]