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MPF宜分散投資 DIS基金可取

【明報專訊】全球主要股市9月份下滑，強積金自然「無運行」，各類資產強積金（MPF）大多錄得負回報，上月打工仔每人平均損失6651元。展望第四季，強積金表現將視乎利率走勢、中美關係及地緣政局變化，由於宏觀環境多變數，有強積金研究機構建議，供款人應分散投資，收費較低的預設投資策略（DIS）基金會是可取之選。

明報記者 袁國守、龍彩霞

過去多年環球股市在9月跌多升少，今年此「魔咒」再次應驗，道指月內累跌3.5%，恒指亦跌3.1%。由於全球股市走勢持續不穩，9月份強積金表現不太理想，根據強積金諮詢機構GUM公布的9月份強積金表現報告，於2023年9月，強積金供款人每人平均損失6651元，年初至今蝕471元。

截至9月30日，GUM強積金綜合指數下跌2.8%，報217.40點；GUM強積金股票基金指數下跌3.6%，報285.59點；GUM強積金混合資產基金指數跌3.2%，報217.16點；GUM強積金固定收益基金指數亦跌0.4%，報123.14點，反映不同資產類型的強積金，都未能倖免回落。

選擇多元化 收費較低

該報告指出，美國三大股票指數繼續下跌，雖然美聯儲一如預期在9月的議息會議維持利率不變，但按點陣圖預測顯示，今年有機會再加息一次，並降低了2024年的減息次數，比6月份上次更新時減少兩次，加上美國10年期國債債息率升至4.74厘，不利股市表現。

此外，報告指，中港股市繼續偏弱，恒指跌穿18,000點，主要受內房拖累，且近期港股成交偏少，反映投資者持觀望態度，雖然中國自8月後推出不同刺激措施，但中港市場未見明顯反彈。雖然港股上周一度重回18,000點，但至周五再現沽壓，未能守穩該大關，可見大市仍相當波動。

論地區計，日本股票票基金於9月份「傷勢」最輕，僅跌1%，在股票基金中排第一；年初至今計，表現亦最突出，累升16.1%，遠優於香港、亞洲及大中華股票基金表現（見表）。

展望第四季，GUM策略及分析師雲天輝表示，9月股債市場持續受壓，中美關係及內房危機仍然困擾中港市場，強積金第四季表現主要取決於大中華區表現、利率走勢、中美關係及俄烏戰事等。

強積金研究機構積金評級主席叢川普認為，宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場，為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資。他指出，所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，為現成的低收費及多元化基金選擇，是值得考慮的絕佳選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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