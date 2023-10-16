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經濟
二手放大鏡

香港地產

得寶均呎跌穿1.3萬 近兩年低

【明報專訊】市場觀望本月底出台的新一份《施政報告》，憧憬為樓市辣招減辣，部分屋苑的二手交投進一步凍結；九龍灣上車屋苑得寶花園10月首10日，仍未錄得買賣成交，9月則受低價成交拖累，平均成交呎價跌穿1.3萬元水平，見屋苑近兩年新低。

1房業主持貨7年料蝕兩成

香港置業營業經理胡國安表示，得寶花園新近成交為C座中低層單位，實用253方呎1房間隔，以約300萬元沽出，實呎11858元，較市價低約8%；原業主於2016年以364萬元買入，帳面貶值約64萬元或約18%，連使費料實蝕逾75萬元或21%。

胡續稱，有意入市的準買家，除觀望《施政報告》會否減辣外，亦留意擬短期內推售的啟德全新樓盤啟德海灣的開價，若該盤開價貼近二手，料區內二手屋苑交投有機會將進一步凍結。

美孚532呎單位 月內賣貴逾5%

香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，荔枝角美孚新邨二期百老匯街40號中高層C室，實用532方呎，原則1房改3房，以580萬元易手，實呎10902元；原業主2011年以423.8萬購入，帳面獲利156.2萬元或37%。據了解，屋苑10月初同類實用534方呎1房改3房單位，以550萬元易手，意味現成交價比當時賣貴30萬元或5.5%。

港島方面，中原高級資深分區營業經理張偉光表示，大坑道永威閣高層E室，實用597方呎兩房間隔，享開揚市區景，新近以800萬元易手，實呎13,400元；原業主早於1993年以285萬元買入單位，現帳面賺515萬元或1.8倍。

晉名峰4房3150萬沽 屋苑新高價

雖然近月二手樓價回落，但火炭半山分層豪宅晉名峰，卻逆市創新高價。市場消息稱，晉名峰A座高層A室，實用1607方呎4房雙間隔，連3個車位放售，在淡市中仍獲買家以3150萬元承接，料創屋苑標準分層單位成交價新高，實呎19602元。

上述原業主2010年1800萬元連3車位購入，帳面賺1350萬元或75%。屋苑對上分層戶最高成交價紀錄，為2022年成交的A座高層A室，屬是次成交單位的對上樓層，當時以3068萬元連3個車位易手，意味是次成交價，比較當時賣貴82萬元或約3%。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

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