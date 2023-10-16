新盤半月錄110宗成交 星凱‧堤岸呎售1.95萬

項目2021年底開售至今累售897伙，套現逾92億元。

瑜一系列周內連錄兩成交

市區方面，華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列，周內連錄兩宗成交，吸金逾4110萬元；整個瑜一系列今年初推出至今累沽431伙，套現總額逾73億元，其中瑜一‧天海第2B座28樓E室兩房單位，實用469方呎，成交價1269.9萬元，實呎27,077元。

鼎珮持有長沙灣睿峰，售出東翼36樓C室，實用489方呎兩房戶，成交價逾1530萬元，實呎3.12萬元；翻查資料，睿峰兩房戶呎價新高，為上月成交的東翼33樓E室，實用517方呎，成交價1622萬元，實呎3.13萬元。項目今年2月重啟現樓銷售至今累售102伙，套現近12億元。

信置盤首3季售440伙 吸金93億

另綜合一手銷售網資料，信置（0083）系樓盤今年1月至9月，累積售約440個單位、吸金總額高逾92.93億元，平均每伙平均售價逾2000萬元，其中合作項目西南九龍長沙灣維港滙系列、將軍澳日出康城凱柏峰系列、觀塘凱滙，共售約404伙，合共套現逾69.65億元。