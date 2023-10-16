馬泰陽：「辣招稅」礙樓市復蘇

發展商推出五花八門的付款方式以吸引買家入市，「先住後付」是一種延長成交期的付款方式，當中最吸引之處在於只需支付小部分的首期款項，買家亦不需要即時供款，讓買家有更多的時間籌集資金。這種「先住後付」的方式對換樓客來說非常吸引，他們不但可以用小量首期入住新屋，亦可以讓他們有更多的時間放售現有的單位，中間不必另覓短期居所，減省不少麻煩。

「先住後付」雖然成交期延長，買家能爭取時間籌集資金，但同時也要面對估價不足的問題。因為當申請按揭以支付餘額時，如果物業價值比當初買入價格有較大的折讓，銀行有可能因為估價不足而要求額外支付款項，增加負擔。雖然「先住後付」能有效吸引換樓客甚至首期不足的買家入市，但若要使本港樓市全面復蘇，筆者認為政府應該在即將公布的《施政報告》中回應市民和業界的訴求，減少甚至撤銷「辣招稅」，為本港樓市拆牆鬆綁，使樓市健康發展。再者，現行「辣招稅」政策，未能配合政府吸納人才的政策目標。例如，政府希望能吸納海外專才來港，但這些人若想在港置業，卻需要支付高額稅款，居港滿7年並成為香港永久居民後，才能就已購入並仍持有首個住宅物業申請退還已繳付買家印花稅及新住宅印花稅，減低專才來港的誘因。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]