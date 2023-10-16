陳永傑：美聯儲官員轉軚 息口或見頂

威廉斯指出，根據評估，聯邦基金利率經已達至或接近頂峰，相關具限制性的利率水平仍須維持一段時間。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）有當然投票權的威廉斯，其後以私人理由取消出席有關演說，但紐約聯儲銀行仍公開他的演說稿。據演說稿顯示，威廉斯認為，美國通脹趨向溫和，惟屬於極高水平，勞動市場不均衡情况漸消失，但需求仍要進一步壓抑。

儘管近期尚有不少聯儲局成員指出仍有需要進一步加息，但覺得不必再加息的成員有增加趨勢，反映加息經已去到一個甚高水平，再加上去可能會產生負面效果。威廉斯就是一個由支持加息的代表變成認為加息行動應已完成的一員。

美按息越7厘 影響投資意欲

美國樓市曾經有過熱迹象，但漸見變得溫和，有降溫情况發生，因為美國30年期按息經已超越7厘之上，供樓人士叫苦連天，影響樓市投資意欲。至於較早前曾經一度飈升三成的油價，最近亦告回落，紐油每桶93美元之上下跌至86美元，而布油亦跌至每桶88美元附近。

造成通脹上升的兩大主因，最近亦告放緩，連以色列與巴勒斯坦哈馬斯組織爆發嚴重衝突，對油價影響不大。筆者相信美國通脹及息口大致見頂。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]