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經濟
2023年10月16日星期一
技術取勝
投資策略
「公司醫生」：內房執笠風險升 安邁指債主或無奈接受削債 免全撇帳歸零
少見白武士出手 怕買貴憂房企除牌
清盤已非談判手段 或「噩夢成真」
業聚醫療擬4億杭州擴產能 物色併購
許正宇盼今年得出打風開市方案
珠海學院陳文鴻：一帶一路10年 「中歐班列」成亮點
1973年港大畢業 研究中國經濟半世紀
瑞銀盧彩雲：AI規模5年料升10倍 前景看好
百樂皇宮擁捷克賭場 收入大增
聯合醫務拓網購平台開源 診所影像中心業務返疫前水平
為濠賭員工客戶體檢 擬攻灣區穗深設診所
環聯：過渡至MCRA成首務 洽助港金融公司拓內地
思摩爾上季利潤跌35%
萬寧引入AI無接觸健康檢測
rPPG技術近年進步迅速
ATG智能診所 自助檢查遙距問診
陳智鑾：誤墮加密幣騙局 重新建多元化投資組合
環球經濟數據
金子：趁回調開好倉 中海油Call 18654
張兆聰：中海物業超賣 短線具值博率
張兆聰：待金價回順 吸金礦股Alamos
伍禮賢：阿里重組料增運營效率 77至95元炒上落
王良享：美股進業績期 摩通領跑同業可看好
陳大為：通脹未受控 須維持高息至硬着陸？
袁國守：日圓貶值近尾聲 先買一注
謝偉銓：按息升靜待執平貨 樓市成交低迷
搜尋回報超綠債定存優惠
沈永年：買樓自住無懼經濟下滑
許健生：香港從傳統工業中心走向創科中心
陳正犖：地緣衝突倘短暫 美元兌加元料區間波動
溫傑：碧瑤手頭合約新高 未來業績有保證
袁國守：港股有反彈無上升格局未變
林少陽：內地恐墮流動性陷阱 放水成效微
技術取勝：煤氣挑戰50天線
李聲揚：遊日好抵 反射港旅業乏競爭力
蔡金強：馬斯克的以巴論
艾雲豪：第二大市值基金挑戰中成長
李順威：息率飈 致金融資產波動
劉思明：電子零件股偏強 博未炒完
瑞銀亞洲：美股回吐 納指沽10031
摩根大通亞洲：港股價創新低 京東熊54787
周顯：鼓勵中小企上市 有助增港股交投
張佩儀：AI掀熱潮 北美股票基金捕捉機遇
王弼：世界大亂 美股續成資金避難所
曾淵滄：匯金若挾淡倉 大鱷非對手
湯文亮：金融專才為搵錢回港搏殺
陳永傑：美聯儲官員轉軚 息口或見頂
廖偉強：不減辣恐大跌市重臨
布少明：撤辣可助港人「藏富於樓」
馬泰陽：「辣招稅」礙樓市復蘇
鼎珮倡撤BSD 吸專才買樓 陳玉成：辣稅若只微調 屬「不湯不水」
預留20億彈藥掃乙廈或工廈
寶林邨715呎3房未補價售370萬
嘉湖兩房減價9%後租出 呎租22元
新盤半月錄110宗成交 星凱‧堤岸呎售1.95萬
上月商廈買賣57宗 按月跌5%
飛揚1期賞山海美景 內籠見使
得寶均呎跌穿1.3萬 近兩年低
MPF宜分散投資 DIS基金可取
宏利加入推ESG基金
技術取勝：煤氣挑戰50天線
【明報專訊】港鐵宜守長期升軌（圖）
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張兆聰：待金價回順 吸金礦股Alamos
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王良享：美股進業績期 摩通領跑同業可看好
陳大為：通脹未受控 須維持高息至硬着陸？
袁國守：日圓貶值近尾聲 先買一注
謝偉銓：按息升靜待執平貨 樓市成交低迷
搜尋回報超綠債定存優惠
沈永年：買樓自住無懼經濟下滑
許健生：香港從傳統工業中心走向創科中心
陳正犖：地緣衝突倘短暫 美元兌加元料區間波動
溫傑：碧瑤手頭合約新高 未來業績有保證
袁國守：港股有反彈無上升格局未變
林少陽：內地恐墮流動性陷阱 放水成效微
技術取勝：煤氣挑戰50天線
李聲揚：遊日好抵 反射港旅業乏競爭力
蔡金強：馬斯克的以巴論
艾雲豪：第二大市值基金挑戰中成長
李順威：息率飈 致金融資產波動
劉思明：電子零件股偏強 博未炒完
瑞銀亞洲：美股回吐 納指沽10031
摩根大通亞洲：港股價創新低 京東熊54787
周顯：鼓勵中小企上市 有助增港股交投
張佩儀：AI掀熱潮 北美股票基金捕捉機遇
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曾淵滄：匯金若挾淡倉 大鱷非對手
湯文亮：金融專才為搵錢回港搏殺
陳永傑：美聯儲官員轉軚 息口或見頂
廖偉強：不減辣恐大跌市重臨
布少明：撤辣可助港人「藏富於樓」
馬泰陽：「辣招稅」礙樓市復蘇
鼎珮倡撤BSD 吸專才買樓 陳玉成：辣稅若只微調 屬「不湯不水」
預留20億彈藥掃乙廈或工廈
寶林邨715呎3房未補價售370萬
嘉湖兩房減價9%後租出 呎租22元
新盤半月錄110宗成交 星凱‧堤岸呎售1.95萬
上月商廈買賣57宗 按月跌5%
飛揚1期賞山海美景 內籠見使
得寶均呎跌穿1.3萬 近兩年低
MPF宜分散投資 DIS基金可取
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