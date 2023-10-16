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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：碧瑤手頭合約新高 未來業績有保證

【明報專訊】碧瑤綠色集團（1397）於1980年成立，現時為香港最大及最專業的綜合環境服務集團之一，旗下四大業務分部，包括清潔服務、廢物處理及回收服務、蟲害管理服務，以及園藝服務，分別佔總收入的77.8%、12.4%、4.2%及5.6%。以清潔服務為例，集團為食環署街道清潔的最大服務商，負責範圍達8區共300萬人口（佔香港人口約41%）。

今年上半年集團業績非常亮麗，連續第三次發盈喜，收入、手頭合約及純利均強勁增長。期內收入增加55%至超過11億元，毛利及營運溢利分別達8639萬及3185萬元，按年增幅分別為49.8%及15.7%。截至於今年6月30日，集團現存未到期合約總額約45.6億元，其中約11.5億元將於今年底前確認，約18.1億元將於明年確認，而餘下約15.9億元則預計於2025年及之後確認，預示未來業績有一定保證。我們其中一個選股的重點，就是業務發展及盈收明朗化，碧瑤完全符合此要求。

若針對業務佔比最大的清潔服務，其作為集團的核心業務繼續於今年上半年錄得可觀增長，收益按年增加72.8%，達至近8.6億元。而在期內，集團在清潔業務方面合共贏得總值約17.8億元新合約，包括：北大嶼山醫院、明愛醫院及葵涌醫院合約、荃灣區街道及公共廁所合約、大埔區、南區、深水埗區及九龍城區街市合約、衞生署九龍東及九龍西區診所合約、離島康樂場地合約、香港國際機場停機坪及跑道合約。

值得一提的是，經過近年策略部署，綠色科技業務快速創造佳績。除以往曾分享過使用生物科技（黑水虻）轉化技術解決香港雞糞問題外，集團正積極研究將應用拓展至解決廚餘問題，捕捉巨大商機。同時，集團為政府提供智能回收機及大數據分析平台的相關項目已取得明顯進展，智能回收機現已遍及香港不同角落，每日24小時為市民提供便捷的回收體驗，並成功提升本港整體回收量。

另外，集團獲得政府食物環境衞生署批出一份合約，以飛時測距及物聯網技術驅動的系統，為香港超過800個公共廁所、旱廁及公共浴室提供人流點算服務，協助政府監測人流並優化服務水平。上述發展推動集團業績持續增長，亦印證管理層所言：「雖然碧瑤成立至今已超過40年，但不斷創新，令業績得以持續增長。」除業績外，近日集團續有好消息，於10月11日發出公告，自中期業績報告後進一步成功贏得總值7.5億元新合約。截至10月5日，手頭合約增至約47.4億元，再創該集團歷史新高。綜合而言，雖然集團暫時市值較少，但管理層執行力高，中長線業務發展前景亦理想，值得大家繼續關注。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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