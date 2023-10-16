聯合醫務拓網購平台開源 診所影像中心業務返疫前水平

明報記者 陳偉燊

郭卓君說，有別於個別同業在疫情期間被淘汰，聯合醫務卻持續投資，並建成尖沙嘴綜合影像中心及金鐘正電子電腦斷層掃描影像中心。同時其亦實施業務多元化，參與接種疫苗、提供接種疫苗前及移民體檢服務，甚至開拓視像問診。因應其過往集中發展團體醫療解決方案，自去年落實和新創建（0659）旗下富通保險合作後，還新增提供個人醫療保險方案業務。他們亦建立「WeWell」免費登記的會員健康資訊及網購平台去吸納個人會員，冀藉此挖掘B2B2C業務的潛力。至今該平台累積數千名會員，可在具透明度的價格機制去安排體檢、打疫苗等等。

體檢打流感針人數增

隨着前述兩間新影像中心實現全年營運，首席投資項目及高級總監張志華料該等新中心可貢獻5000萬至6000萬元收入。

郭卓君補充，原有的醫學影像中心及診所網絡業務，更回復到疫情前水平，她還說：「病人的醫療知識在疫情期間提高，加上僱主招聘時要為僱員提供保健服務，亦多了人進行體檢、打流感針等，因此看好未來發展。」

擁現金2.9億 可支持穩定增派息

聯合醫務於2022至2023年度進行1.09億元資本開支，建成兩間新影像中心等後，張志華說，撇除和港安醫院將建立綜合醫療中心之外，暫時未計劃投資新的醫療及影像中心，反而將重點放在提升營運效率，例如將影像中心預訂較滿的時段分流，以及部署將舊有的銅鑼灣影像中心進行設備提升。該集團現時手持約2.9億元現金，郭卓君預期，這足以支持派息穩定增加。