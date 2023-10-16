百樂皇宮擁捷克賭場 收入大增

撰文 旻晞

百樂皇宮這名字，驟然聽來恍如本地一家酒家的名字，但其實公司大有來頭。母公司遠東發展（0035）在港屬老牌公司。2018年遠東發展以最多4200萬美元收購Trans World Corp.（TWC），由此獲得TWC於捷克運營3家賭場及德國與奧地利的酒店業務，TWC便是百樂皇宮的前身。由邱達昌為大股東的遠東發展，目前透過全資附屬公司持有百樂皇宮九成權益。上月遠東發展公布，分拆百樂皇宮於主板上市，已獲聯交所確認；又指，完成分拆及上市後，預計仍將持有百樂皇宮不少於五成權益，意味百樂皇宮將繼續為遠東發展的附屬公司。而是次分拆上市，國泰君安國際為獨家保薦人。

正如上述，百樂皇宮主要於捷克經營3賭場，這來自一間綜合實體娛樂場度假村，以及兩間全服務實體娛樂場；3家賭場主要提供老虎機及賭桌遊戲。

老虎機佔總博彩收益75%

3家賭場位於捷克邊界，鄰近德國及奧地利，故除服務捷克本土客源，亦有利吸引德國及奧地的跨境客戶。集團3家賭場雖則有老虎機和賭桌，但按收入看，老虎機總贏額於往績期間，佔集團總博彩收益的75%至76%，期間其老虎機贏率介乎4.7%至5.3%。截至今年3月底，集團擁有老虎機總機佔比為19.3%，其餘為租賃老虎機。

值得留意，集團2017年亦成立Palasino Malta，開始籌備推出線上博彩業務，不過截至最後實際可行日期，其線上博彩牌照仍然暫停，公司指正向馬爾他博彩管理局更新Palasino Malta的公司資料，又已為線上博彩平台建立系統基建設施，系統審計已完成及向馬爾他博彩管理局提交以重啟線上博彩牌照。重新啟動該牌照後，其線上博彩業務將試業。初步計劃僅對身處馬爾他的年滿18歲玩家開放試業，集團估計初步營運以最小規模試行，首半年內的玩家有限，暫難憧憬成為新收入來源。

疫情補助減 盈利連跌兩年

集團亦分別於德國、捷克及奧地利經營5家酒店，當中3家位於德國塞利根斯塔特、漢恩明登及穆赫，全屬四星級酒店，提供572間客房。按收入劃分，其酒店、餐飲及相關服務收佔集團總收益比率逐步由2020財年的20%，提升至2023財年的26%，可見賭收仍是公司主要收入來源。

其實論市場增長空間，捷克的賭業似乎亦較中歐的酒店業來得較快。據研究，捷克博彩業的市場規模由2018年的108億元增至去年的186億元，期間複合年增長率為14.5%，並預計進一步增加至2027年的313億元，2022年至2027年的複合年增長率為11%；相對同期中歐酒店業預計複合年增長率僅為6%。當然要這兩個傳統行業增長率，要追及新經濟動輒兩成以上的複合年增長率實是強人所難。

對上3個財年，百樂皇宮收入保持高速增長，主要受東歐中歐從新冠疫情走出來的復常動力推動，同時集團持續擴充老虎機數目，令公司近年收入高歌猛進。不過公司股東應佔溢利卻連續兩年倒退。除了最大開支的僱員開支保持較快增長，主要還是來自捷克政府有關新冠病毒影響所作出的補助收入已隨復常大幅減少，如2021年財年相關收入高達7641萬元，而同年百樂皇宮純利錄4476萬元；上財年相關補貼收入已縮減至221萬元。

捷克國會洽加稅 恐增成本

另博彩稅開支亦為集團的最大成本來源。目前捷克對老虎機博彩總收益及現場博彩遊戲博彩總收益分別按35%及23%的博彩稅率徵稅；要留意的是，捷克國會仍在討論把現場博彩遊戲稅率由目前的23%提升至30%；另方面亦有討論將企業所得稅由19%提升至21%；酒店住宿增值稅由10%提升至12%，相關建議將於明年1月1日生效，一旦落實，無可避免對百樂皇宮盈利構成直接打擊。不過公司在臨時招股文件提及，有關建議升幅取決於捷克議會的進一步討論，仍可能有變數。現時距離法例生效時間僅兩個多月，後事如何，快有分曉。

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