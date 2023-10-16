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經濟
封面故事

瑞銀盧彩雲：AI規模5年料升10倍 前景看好

【明報專訊】珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻上文已詳細闡述一帶一路此國策於過去10年的發展情况及未來願景，而隨着美國今年以來在以ChatGPT為代表、可理解和生成人類語言的人工智能（AI）取得突破，4月及7月在北京召開的兩次政治局會議均強調中國要重視人工智能發展。瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲預測，從2022年到2027年全球人工智能潛在市場規模（addressable market）將由280億美元勁升近10倍至3000億美元，指該行業前景仍然秀麗。

在「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」上周四召開之前，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在上期《Money Monday》封面故事專訪中指出，恒指市盈率現已跌至近9倍，已反映很多壞消息，若內地房地產市場能夠回穩，可望穩定市場信心，目前該行在中國股市採用「槓鈴策略」（Barbell Strategy），一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網、電動車及醫療等增長股。

恒指上周回升327點或1.87%，是今年9月、10月傳統偏淡月份展開以來、過去六周表現最佳，而且五大升幅藍籌均屬於李智穎看好或相關板塊，可見她預測靠譜（見表1）。

首8月全球誕75隻獨角獸 由AI帶動

在外圍方面，受惠人工智能熱潮，今年以來股價曾大漲小回的7大美國科技股，上周股價卻跌多升少（見表2），影響所及，主要反映科技股表現的納指期內下跌0.18%，與標指及道指分別上漲0.45%及0.79%比較，屬於罕有跑輸。《Money Monday》分析，在今年10月此傳統股災月，美股會否出現股災，要視乎該7大科技股股價表現，而歸根究底要視乎人工智能熱潮是否存在泡沫、以及本月泡沫會否爆破。因此，瑞銀財富管理盧彩雲上周在出席「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」時就此分享的觀點值得重視。

盧彩雲表示：「今年我們看到全球很多科技取得突破發展，今日我想重點分析幾個最重要的趨勢──人工智能、機械人、清潔能源、新能源及醫療科技。當中，我特別希望強調人工智能具備重大潛力，這也令全球科技股今年以來最熱門的板塊，股價跑贏大市30%。我們的投資總監辦公室最近發表報告，預測全球人工智能潛在市場規模（addressable market）在2022至2027年期間將會由280億美元增加近10倍至3000億美元。另外，值得注意的是，雖然市場情緒疲弱，今年首8月全球誕生了75隻獨角獸（unicorns，即估值超過10億美元、未上市的初創公司），這主要由人工智能所帶動，令全球獨角獸數目增加至約1300隻。」

今年再舉辦「瑞銀未來金融挑戰賽」

「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」的主題是「以創新思維去引領時代轉變」（innovative minds, transformative times），請來瑞士、德國、英國、美國、加拿大、澳洲、日本及新加坡等12個國家的21名科技專家主講，舉辦逾40場私人或團體聚會，當中包括參觀香港科學園，了解如何在此繼續擁抱大灣區的科技創新，以及就此建立具活力的生態系統。

自2015年以來「瑞銀未來金融挑戰賽」（Future of Finance Challenge）已向致力於改變金融工作方式、滿足未來客戶需求的初創企業和成熟的成長型公司開放，而參加2021年度的挑戰賽有機會獲得由Anthemis、德勤和微軟加速器創業扶持計劃（Microsoft for Startups）聯合提供的、價值超過40萬美元的獎項和獎金。盧彩雲表示，今年「瑞銀未來金融挑戰賽」將會再次舉辦，由此與科技初創企業結為伙伴，包括幫助這些企業向銀行完成「電子化認識你的客戶」（eKYC，是以電子方式驗證客戶身份的遙距流程，以保障金融機構免受身分盜用及洗黑錢活動等風險）及記號化（tokenization）。

亞洲新經濟領袖企業盈利料年增24%

盧彩雲總結，瑞銀十分相信，支持科技創新對推動發展十分重要，因此希望成為新經濟企業家的銀行，而瑞銀財富管理辦公室預測，亞洲新經濟領袖企業未來3年每年平均盈利增長高達24%，比市場預期的16%樂觀，瑞銀在此領域看到很多潛力。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美國科技股 獨角獸 人工智能 瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲

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