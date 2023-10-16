瑞銀盧彩雲：AI規模5年料升10倍 前景看好

在「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」上周四召開之前，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在上期《Money Monday》封面故事專訪中指出，恒指市盈率現已跌至近9倍，已反映很多壞消息，若內地房地產市場能夠回穩，可望穩定市場信心，目前該行在中國股市採用「槓鈴策略」（Barbell Strategy），一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網、電動車及醫療等增長股。

恒指上周回升327點或1.87%，是今年9月、10月傳統偏淡月份展開以來、過去六周表現最佳，而且五大升幅藍籌均屬於李智穎看好或相關板塊，可見她預測靠譜（見表1）。

首8月全球誕75隻獨角獸 由AI帶動

在外圍方面，受惠人工智能熱潮，今年以來股價曾大漲小回的7大美國科技股，上周股價卻跌多升少（見表2），影響所及，主要反映科技股表現的納指期內下跌0.18%，與標指及道指分別上漲0.45%及0.79%比較，屬於罕有跑輸。《Money Monday》分析，在今年10月此傳統股災月，美股會否出現股災，要視乎該7大科技股股價表現，而歸根究底要視乎人工智能熱潮是否存在泡沫、以及本月泡沫會否爆破。因此，瑞銀財富管理盧彩雲上周在出席「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」時就此分享的觀點值得重視。

盧彩雲表示：「今年我們看到全球很多科技取得突破發展，今日我想重點分析幾個最重要的趨勢──人工智能、機械人、清潔能源、新能源及醫療科技。當中，我特別希望強調人工智能具備重大潛力，這也令全球科技股今年以來最熱門的板塊，股價跑贏大市30%。我們的投資總監辦公室最近發表報告，預測全球人工智能潛在市場規模（addressable market）在2022至2027年期間將會由280億美元增加近10倍至3000億美元。另外，值得注意的是，雖然市場情緒疲弱，今年首8月全球誕生了75隻獨角獸（unicorns，即估值超過10億美元、未上市的初創公司），這主要由人工智能所帶動，令全球獨角獸數目增加至約1300隻。」

今年再舉辦「瑞銀未來金融挑戰賽」

「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」的主題是「以創新思維去引領時代轉變」（innovative minds, transformative times），請來瑞士、德國、英國、美國、加拿大、澳洲、日本及新加坡等12個國家的21名科技專家主講，舉辦逾40場私人或團體聚會，當中包括參觀香港科學園，了解如何在此繼續擁抱大灣區的科技創新，以及就此建立具活力的生態系統。

自2015年以來「瑞銀未來金融挑戰賽」（Future of Finance Challenge）已向致力於改變金融工作方式、滿足未來客戶需求的初創企業和成熟的成長型公司開放，而參加2021年度的挑戰賽有機會獲得由Anthemis、德勤和微軟加速器創業扶持計劃（Microsoft for Startups）聯合提供的、價值超過40萬美元的獎項和獎金。盧彩雲表示，今年「瑞銀未來金融挑戰賽」將會再次舉辦，由此與科技初創企業結為伙伴，包括幫助這些企業向銀行完成「電子化認識你的客戶」（eKYC，是以電子方式驗證客戶身份的遙距流程，以保障金融機構免受身分盜用及洗黑錢活動等風險）及記號化（tokenization）。

亞洲新經濟領袖企業盈利料年增24%

盧彩雲總結，瑞銀十分相信，支持科技創新對推動發展十分重要，因此希望成為新經濟企業家的銀行，而瑞銀財富管理辦公室預測，亞洲新經濟領袖企業未來3年每年平均盈利增長高達24%，比市場預期的16%樂觀，瑞銀在此領域看到很多潛力。

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[封面故事]