許正宇盼今年得出打風開市方案

許正宇續指，香港作為國際金融中心，本港的交易安排亦要與國際接軌，需要持續提升競爭力及交易機制。而在推出相關安排的文件前，當局亦一直正籌備，包括與交易所、業界及立法會代表溝通，希望得出兼顧各方的方案。

事實上，今年以來已有4次因惡劣天氣干擾而影響港股開市。據彭博早前報道，財政司長陳茂波的辦公室已指示專責工作小組於數周內提交一份可行的計劃，以確保港股於颱風期間正常運作，而該工作小組則由港交所（0388）、證監會及金管局高層組成。

陳茂波：全球經濟復蘇不及預期

另外，財政司長陳茂波昨日發表網誌，指上周到摩洛哥馬拉喀什出席由國際貨幣基金組織及世界銀行集團所舉辦的年會，今次年會中各國關注焦點在於全球經濟復蘇較預期慢且不均衡，預期復蘇過程中將面臨挑戰重重。

陳茂波續指，由於多個地區於疫後增長出現動力不足情况，再加上地緣政治衝突升溫，以及高通脹持續等，正繼續困擾全球經濟前景，他亦提到不少與會代表更擔心，高利率環境會維持更長時間。

另外，陳茂波亦引述一項研究指出，一些國家倡導的逆全球化、供應鏈重置或友岸外包，甚至回流等，將進一步拖慢全球本已疲弱的復蘇步伐。