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經濟

清盤已非談判手段 或「噩夢成真」

【明報專訊】曾經為內地房企百強的內房股佳源國際（2768），在今年5月份遭高等法院頒令清盤，當中法官陳靜芬質疑該集團未能夠提交實質債務重組方案，頒令該集團清盤。在此之前，另一規模較細的內房新力控股（前上市編號2103）也遭清盤。內房清盤個案接連出現，安邁顧問董事總經理黃詠詩直指，陷於財困的內房一直交不到具體債務重組方案是關鍵。過往債權人以清盤為談判手段，但是現時內房清盤或成真，內房已不能夠採拖字訣。

黃詠詩形容，「法院（出手）嚴重咗」，過往提出清盤是一個談判手段，但是她指，法院在頒令時不會理會商業考慮，「沒有一個實際還款意向的方案，法院真的會隨時（將公司）清盤，以前還可提到仍和債權人談判，拖多兩三個月，現時法院都覺得無一個實際還款意向的計劃出來，亦無債權人支持，便不會再給機會你」。因此，黃詠詩認為，現時若提出將欠債公司清盤，不是靠嚇，而是真的會噩夢成真，遭人清盤。因此不止散戶，連機構投資者都擔心，內房會有清盤的風險。

資產在內地或難追討

不過，黃詠詩表示，即使在港上市的公司清盤，公司的資產卻在內地，實際上不容易處理，股東權益排序較後，能夠討回多少已成疑。財困的內房清盤風險儘管較前增加，不過她指出，較多資產在一線城市的內房，如較多項目位於廣東省的，獲打救的情况及形勢上會好些。

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