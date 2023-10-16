少見白武士出手 怕買貴憂房企除牌

情况轉差 接管資產後心急出貨

安邁顧問董事總經理黃詠詩認為，雖然中資買家減少，但不乏外國基金參與。然而買家普遍擔心資產價格持續下跌，擔心買貴貨，又想執平貨。加上市場又不乏選擇，故買家都傾向審慎，不心急入貨。

再者，在加息周期下，借錢利息成本太高，好多買家亦覺得「計唔掂數」而令交易冷清。至於問到愈來愈少見白武士出手拯救上市公司的原因時，黃詠詩直言，雖然殼股市價下跌，但尚值2億至3億元，但比起上市公司債務真係九牛一毛。而且上市公司「好難救」，一旦停牌18個月將被聯交所除牌，但「18個月真係好快過，未必救得番，白武士會好大風險」。不過她亦提及，不少買家都主動要求她「有好嘢記得通知我」。

買家不急，急的是賣方。對接管資產方而言，黃表示在前期當大家收到接管資產時都會傾向「按兵不動，不會太快賤賣」，亦想視乎重組及政策風向再作下一步。但近大半年情况逆轉，好多「主動出手」，主要是因「長期唔賣抵押品，基本無現金回流，資產價格又不斷向下跌等帶來壓力」，即使明知境外資產相對內房龐大的債務，「賣出去都只係一滴水點，都要賣咗先」。