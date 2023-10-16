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經濟

「公司醫生」：內房執笠風險升 安邁指債主或無奈接受削債 免全撇帳歸零

【明報專訊】中國恒大（3333）債務重組觸礁震撼市場，更令人質疑現已違約內房的重組會否同遭挫折。曾拯救不少瀕危企業的「公司醫生」安邁顧問董事總經理黃詠詩（Tiffany）直言，現時不論債權人或債務人（內房企業）比起年初時都更加悲觀、信心更差，因為以往債務人公司會覺得內地政策主導，等政策轉向，會有「仲有得博、有得拖，磋多幾板先」、「隨時拎多幾次會議延期」的心態，但現時香港卻出現內房「噩夢成真」被法庭頒令清盤的個案（見另稿）。債務人「可以buy time（拖延的時間）愈來愈少，分分鐘等唔到」，故她不排除往後或真出現內房「捱唔住，要執笠的可能」，而且即使規模「大隻啲都有機會」。

明報記者 方楚茵 陳偉燊

黃詠詩稱，現時債權人心態亦由以往希望可以「磋商好一點或優化的方案，但現時都知道境內情况，經濟唔好，唔好話內地啲錢出唔到嚟，現在境內（經營）都搞唔掂，邊有錢出嚟」，所以即使現時內房的債務重組方案缺乏以往重組的重要元素如現金支付、削債等，債權人亦由「唔願意接受，變得無奈地接受」，因害怕內房企被清盤「馬上write off （銷帳），咩都無晒」。

暫僅融創富力通過債務重組

加上，以往境外債市大多數投資者是大型機構投資者，但現時卻有許多個人投資者，「呢啲好難控制，細嘅債權人最易出手（入稟清盤），作為談判手段（見另稿）」，因為「佢哋覺得你唔係欠我好多，還畀我啦，但由我哋專業角度睇，畀得一個，仲有千千萬萬個（小投資者），對事件亦唔公平」。

截至發稿日，目前已推出境外債務重組方案的內房股僅得融創中國（1918）及富力（2777）成功通過，黃詠詩認為關鍵在於部分債權人都不願意接受削債，因為許多內房企業的債主其實是一些國企、銀行、機構，「削債削了就無，佢哋好難拎到審批，算是國有資產流失」，但違約內房的債務規模過於龐大，資不抵債，若毫無削債成分的重組方案，往後內房資產負債表揹上這筆債亦難以持續經營，路更加難行，但經過恒大一役後，料最終債權人或需考慮這些方案。

難再提太多苛刻條件

黃詠詩表示，目前債權人的態度軟化，「易傾咗，是因為接受內房嘅氣氛，唔可以再提太多苛刻條件或要求，佢做唔到，亦搵唔到新投資者、融資」，目前市場上的重組方案多以發新債、債券延期、債轉股為核心（見表）。不過她明言尚有後續疑問，即使現時方案獲批，但債權人面對「救得呢round（回合），但幾年後是否係咪要繼續賭落去？」的局面。因「保交樓都要有資源，資金從何來？現時內地樓市都已出現供應過剩消息，企業亦難以向銀行等借款，到底又有幾多資源以後畀到境外（還債）？」

她又認為，內房股票投資者或接受債轉股的債權人都要留意，因股東在企業資不抵債下，排序是最後的，即使等到重組通過，亦因債轉股等「畀人稀釋晒」。

相關字詞﹕債權人 清盤 安邁顧問董事總經理黃詠詩 融創中國 中國恒大 內房

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