報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年10月15日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
以巴衝突推升油價 標指周五轉跌 分析：短期波動增 資產組合宜添黃金美債
金價急升逾3% 近1個月高位
中證監提高「借貨沽空」保證金比例至八成
第一城兩房398萬沽 5年實蝕三成
政府退回新冠藥物 輝瑞降全年業績指引
美證交會傳棄上訴 比特幣ETF或「開綠燈」
香港中樂團伙華懋舉辦鼓樂嘉年華
天災頻發 巨災債券回報高成新寵
港府推動 世銀發首隻上市巨災債
張宗永：香港老牌廠家的前世今生
薛偉傑：杰平方擬在港設晶圓廠 投資69億
馮其十：內地股市「平準基金」要來了嗎？
馮其十：內地股市「平準基金」要來了嗎？
【明報專訊】近日，內地股市迎來重磅消息：作為「國家隊」選手之一的中央匯金時隔8年再度增持國有「四大行」股份。此次增持亦令市場關於平準基金的討論再次升溫。
上 / 下一篇新聞
以巴衝突推升油價 標指周五轉跌 分析：短期波動增 資產組合宜添黃金美債
金價急升逾3% 近1個月高位
中證監提高「借貨沽空」保證金比例至八成
第一城兩房398萬沽 5年實蝕三成
政府退回新冠藥物 輝瑞降全年業績指引
美證交會傳棄上訴 比特幣ETF或「開綠燈」
香港中樂團伙華懋舉辦鼓樂嘉年華
天災頻發 巨災債券回報高成新寵
港府推動 世銀發首隻上市巨災債
張宗永：香港老牌廠家的前世今生
薛偉傑：杰平方擬在港設晶圓廠 投資69億
馮其十：內地股市「平準基金」要來了嗎？
以巴衝突推升油價 標指周五轉跌 分析：短期波動增 資產組合宜添黃金美債
金價急升逾3% 近1個月高位
中證監提高「借貨沽空」保證金比例至八成
第一城兩房398萬沽 5年實蝕三成
政府退回新冠藥物 輝瑞降全年業績指引
美證交會傳棄上訴 比特幣ETF或「開綠燈」
香港中樂團伙華懋舉辦鼓樂嘉年華
天災頻發 巨災債券回報高成新寵
港府推動 世銀發首隻上市巨災債
張宗永：香港老牌廠家的前世今生
薛偉傑：杰平方擬在港設晶圓廠 投資69億
prev
next