港府推動 世銀發首隻上市巨災債

2019年4月，時任財經事務及庫務局長劉怡翔表示，巨災債券等保險相連證券比一般證券回報高，亦與經濟周期的關係較低，但風險不同，故當局正考慮修例，容許特殊目的公司（SPV）在港成立發行保險相連證券。目前香港SPV運作須如普通法人公司，受同類規管、責任限制，但自母公司以外會有獨立的資產負債表，即使不幸瀕臨破產，亦不至於拖累整間母公司。

2020年3月，政府向立法會提出修例後的草案，2021年3月起生效。政府當時指出，由於包括巨災債券在內的保險相連證券性質是將風險轉移到資本市場，與市面傳統保險及再保險分別很大。

政府在《保險業條例》下增設「特定目的業務」等，以區分規管，例如相關公司只可經營特定目的業務，並須有全額資產抵債，強調政策意向是使這類產品只能以私人配售方式售予合資格機構投資者，例如專門投資保險相連證券的基金及對冲基金。

自新例生效後半年，中銀保監表示支持有意願的內險公司來港發行巨災債券。一個月後，中再產險便來發行巨災債券，主要保障內地颱風風險，募集金額約2.3億元。到去年底，人保財險也在香港發行了巨災債券，提供地震再保險，總值約2.5億元。

3年期 集資27.3億

時至今年3月，世銀旗下國際復興開發銀行亦來港發行巨災債券IBRD N（5774），為智利未來3年的地震風險提供保障，總額3.5億美元（約27.3億港元），2026年3月底到期，成本港首隻掛牌的巨災債券。

財政司長陳茂波表示，香港銳意發展為國際領先的風險管理中心，隨着氣候變化令巨災越趨頻繁，港府支持本地保險業提供更多更全面的產品和方案。

[企業地球村]