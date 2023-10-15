天災頻發 巨災債券回報高成新寵

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、路透社、《金融時報》、Artemis、Net Zero Investor

巨災債券於1990年代中期出現，首先由再保險公司或企業發行巨災債券，將特定天災的風險分散到資本市場。投資者買入巨災債券，好比對賭債券列明的天災不會出現，如龍捲風、大型水浸、地震等。如果列明的天災沒有出現，或未符條件，債券持有人會收取浮動的票息，目前超過10厘；萬一這些天災出現，債券持有人便會輸掉部分或全部本金，保險公司會用這些款項彌補索償人在天災下的損失。

萬一巨災出現 投資者可輸光

巨災債券的條款不一，相關天災的定義亦很重要。據債券及保險產品分析公司Artemis解釋，有些巨災債券是按一場大天災計，有些是按一段時期內多場天災計，如果是後者，則至少要發生兩場天災，債券發行人才能成功索償。

巨災債券的票息走勢通常基於美聯儲利率，另按天災風險而設溢價，年期一般介乎3至5年。據瑞士再保險巨災債券指數，2018至2021年間回報率介乎2.8厘至5.8厘，今年上半年平均回報率則急漲至10.3厘，為10年高位。隨着通脹急升，美息高企，巨災債券的票息也告上升。

上半年平均回報率逾10厘 10年高

由於天災日益嚴峻，刺激巨災債券溢價走高，而相關天災的定義亦趨收窄。Artemis創辦人Steve Evans指出，全球天災風險正重新定價，尤其美國加州及佛羅里達州、澳洲等地，巨災債券潛在回報較10年前幾乎漲1倍。例如佛羅里達州去年遭受颶風伊恩侵襲，總損失逾500億美元，不少投資者因巨災債券而損手，但因當地樓價急漲，風暴頻仍，反而繼續刺激巨災債券的發行，南美洲的秘魯和哥倫比亞也正探索類似機會，應對當地天災。

不少再保險公司及各類大型企業也愈來愈關注巨災債券。谷歌母公司Alphabet兩年前經腓尼基再保險發行巨災債券，黑石集團7月託瑞士再保險發行，總值各為2.5億美元。據Kepler數據，施羅德、GAM、富蘭克林鄧普頓、LGT資本等也有推出巨災債券基金，而且今年首7個月回報均逾8厘。LGT資本表示，過往數年天災造成重大損失後，現時再保險費率吸引，造就相關基金今年至今的表現。

負責為瑞士再保險在歐亞制定巨災債券交易的Andy Palmer表示，截至9月，今年巨災債券發行量達102億美元，按年增長27%，並形容目前市場情緒為「活躍（buoyant）」。他認為巨災債券是技術複雜的金融產品，不適合所有投資者，但相信巨災債券是今日再保險市場的基礎，非常看好其前景。

Net Zero Investor引述晨星指出，巨災債券吸引在其與傳統債券及股票市場的相關性低，而潛在回報豐厚。紐伯格伯曼常務董事Peter DiFiore稱，不少公司面臨未獲一般保險涵蓋的風險，而氣候風險增多，成為一眾財務總監的心頭大患，結果為巨災債券造就大量機會。

學者質疑市場追捧是否理智

米蘭比科卡大學經濟學教授Claudio Morana認為，與自然環境對賭，對於退休基金等機構投資者而言風險太大。他在2019年發布的論文中指出，巨災債券市場大幅低估了天災風險，惟機構投資者持續對這種債券有興趣，令他質疑市場是否理智。

目前巨災債券市場規模達400億美元，較10年前膨脹約1倍。世界經濟論壇估計，2025年內巨災債券市場規模會壯大至500億美元。彭博分析，現時大量巨災債券都集中在大型颶風及地震，投資者及債券發行者需要研究有何類似的模式，套用在山火、水浸等其他天災。

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