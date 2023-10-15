美證交會傳棄上訴 比特幣ETF或「開綠燈」

Grayscale早前入稟挑戰美國證交會拒絕批准現貨比特幣ETF申請的決定，今年8月在美國上訴法院獲判勝訴，路透社引述消息人士稱，美國證交會不會就有關裁決提出上訴。

美國證交會和Grayscale沒有回覆路透社查詢，截至晚上10時半，比特幣報26,888美元，較1日前升0.09%。

美國證交會在2022年7月拒絕包括Grayscale在內的所有現貨比特幣ETF申請，理由是申請人未能表明可以保護投資者免受市場操縱。Grayscale之後起訴SEC，指當局已批准一些應用在比特幣期貨ETF，針對詐欺行為的監控措施，故措施應可同時滿足現貨比特幣ETF的要求。

今年8月美國上訴法院裁定Grayscale勝訴，市場預期法院將指美國證交會重新審查Grayscale的申請。其他資產管理公司包括貝萊德（美：BLK）、富達和景順等也提交類似設立現貨比特幣ETF申請，美國證交會最遲於明年對有關申請做出決定，故有關訴訟或影響該產品發展。

法拉利：美客戶可用加密幣買車

另外，法拉利表示已開始接納美國客戶使用加密貨幣購買豪華跑車，計劃明年首季擴展至歐洲，再擴展至其他地區。初始階段法拉利計劃透過支付中介，接納客戶使用比特幣、以太幣和穩定幣USDC交易，支付中介會立即將加密貨幣轉換為傳統貨幣，以避免蒙受價格波動影響。