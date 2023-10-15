明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

政府退回新冠藥物 輝瑞降全年業績指引

【明報專訊】美國藥股巨頭輝瑞（美：PFE）收市後公布下調業績指引，因應同意政府退回新冠藥物存貨，將全年收入指引下調約13%，介乎580億美元至610億美元，並在第三季為新冠相關存貨撇帳55億美元。輝瑞盤後最多下跌8.8%，最終收窄至3.71%報30.92美元，股價年初至今累跌近四成。

其他疫苗股受消息拖累，與輝瑞合作開發復必泰疫苗的BioNTech（美：BNTX），上周五盤後跌2%，報101.49美元，莫德納（美：MRNA）盤後再跌約3.6%，至94.75美元。

輝瑞公布，將接受美國政府返還790萬份新冠病毒口服藥Paxlovid療程，此舉使輝瑞開始以較高價錢，向私人用戶出售Paxlovid。是次退還涉及42億美元收入，瑞輝將今年Paxlovid整體收入預期下調70億美元，另將復必泰疫苗收入預期下調20億美元。

輝瑞將今年全年經調整每股攤薄後盈利由3.25至3.45美元下調至1.45至1.65美元，減幅超過52.2%，並計劃啟動削減開支計劃，預期在今年和明年節省10億和20億美元，計劃包括裁員行動，但未有提供更多細節。該公司將於周一（16日）舉行電話會議，本月底公布第三季業績。

輝瑞在新冠疫情期間研發疫苗和口服藥，曾帶動該公司在2021年至2022年錄破紀錄收入，去年收入更突破1000億美元。隨着民眾疫苗接種率漸降，免疫力增強，對新冠產品需求遜預期。

上 / 下一篇新聞