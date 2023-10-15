第一城兩房398萬沽 5年實蝕三成

他續稱，另一宗兩房成交則是來自36座低層G室，實用307方呎，最新以392萬元易手，實呎12,769元。原業主早在1989年4月以52.9萬元購入，持貨34年，帳賺339.1萬元或6.4倍。

另將軍澳海天晉兩房戶則錄新低價成交，中原高級分區營業董事伍錦基表示，該單位為5座低層D室，實用515方呎，兩房望園景，原業主早在去年5月已開始放售物業，當時叫價1100萬元，惟放盤多時，有感近月樓市呈現膠着狀態，願接受較大的議價空間，近日終以823.8萬元易手，較去年叫價低276.2萬元或25%，實呎15,996元。

海天晉兩房823.8萬易手 帳賺144萬

原業主2016年4月以679.6萬元購入，持貨逾7年，帳面獲利約144.2萬元，物業期內升值約21%。翻查資料，海天晉同類型單位對上一宗低價成交，是今年2月錄得，單位為3座低層C室，實用518方呎，成交價910萬元，實呎17,568元。

此外，市場預期新一份《施政報告》將推出「減辣」措施，新盤推售步伐明顯減慢，以出售貨尾單位為主，一手市場僅錄零星成交。佳明集團（1271）旗下土瓜灣現樓項目明雋，自推出「720天先住後付付款計劃」後，接連錄得成交。一名內地專才計劃在港工作及作長遠發展，日前參觀明雋後，便即睇即買，購入20樓C室，實用260方呎，1房望郵輪碼頭一帶，成交價約623萬元，實呎23,962元。

內地專才623萬購明雋1房

由中洲置業發展、已屆現樓的火炭星凱．堤岸昨日售出一伙單位，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該單位為2座28樓D室，實用582方呎，兩房連工作間間隔，成交價1101.4萬元，實呎18,924元。據悉，項目自2021年10月起推售，累售896伙，佔全盤1335伙的67%，套現逾92億元，平均呎價20,365元。

[香港地產]