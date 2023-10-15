中證監提高「借貨沽空」保證金比例至八成

【明報專訊】內地昨天再推政策提振股市，中證監公布，投資者融券賣出（即借貨沽空），保證金比例由最少50%提升至80%，其中私募證券機構基金的保證金比例，更提高至100%。同時為促進上市公司高層專注主業，當局限制為相關人士戰略配售而設立的專項資產管理計劃不得出借股份，並限制其他戰略投資者在新股上市初期出借股份方式和比例。
上交所和深交易隨後公布具體安排，提高融券保證金比例將由本月30日起實施。兩所同時公布其他新措施，包括戰略投資者在前5個交易日內單日出借股份數量佔獲配股份總數不得超過20%；合計出借股份總數佔比不得超過50%等，其他相關限制由明天（16日）起實施。
限戰略投資者出借明實施
中證監表示，措施是根據當前市場情况，進一步加強融券業務逆周期調節，當局將持續強化融券業務監管，及時總結評估融券機制運行效果，並根據市場情况適時調節，更好發揮融券機制的積極作用。中證監又表示，將會加大對各種不當套利行為的監管，對各種違規行為從嚴從重處罰。
繼8月中證監將股票融資（即孖展）保證金比率由100%降至80%，收緊大股東減持限制，內地再出招提振股票市場。內媒《財聯社》引述市場人士估計，調高保證金比例令融券新增規模減約40%，限制部分戰略投資者出借，在上市初期減少融券比例約60%至70%，鼓勵資金參與市場。對於會否令新股急飈，他指融券交易量佔比普遍不大，通常不會明顯影響股價，因此可能性不大。