金價急升逾3% 近1個月高位

分析：金價料上試1950美元高位

今年5月初美國聯儲局主席鮑威爾表示已接近加息終點，帶動金價曾升見2062美元，創22年8月以來高位，不過市場近月預期高息環境將維持更長時間，帶動金價回落。貴金屬交易公司MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels稱，在地緣政治風險急升時，不應因應利率的基本因素而過於做淡金價。

地緣政治緊張同樣推動油價，上周五紐約期油每桶收報87.72美元，上升5.8%，創3月以來最大單日升幅，全周上升5.92%。彭博引述交易員指出，外界預計以色列將對加沙發動地面攻擊，上周五回補早前空倉。受惠油價上揚，標指能源股指數上周五上升2.25%，為表現最理想行業指數，全周則升4.94%。

紐約期油升近6% 逾半年最大單日升幅

9月沙特和俄羅斯維持削減原油每日產量100萬桶和30萬桶直至今年底，一度刺激油價升至95美元，不過市場預期高油價將影響市場需求，油價上周曾回落至82美元水平。黃永輝表示，原油供應受干擾或較市場預期嚴重，美國釋放戰略儲備亦有限，展望油價或升至100美元水平遇上阻力，不過油價同時受制於經濟放緩的不利因素，因此及後未必會上升太急。