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經濟
2023年10月14日星期六
睇樓手冊
內地上月新增人幣貸款3個月高 人行：房地產市場現積極變化 相關貸款多增千億
李强主持經濟座談會 稱推「組合拳」以達目標
內地9月CPI無升跌 食品價跌3.2%
9月出口跌幅收窄至6.2％ 對東盟跌幅擴大
唐家成：專責組已向特首提交報告
中信里昂：樓價仍要再跌17％
大行齊劈目標價 京東日挫11% 市值蒸發430億 拖累科網股
收跌424點 恒指失守萬八關
彭博：內地擬設平準基金提振股市
楊國強家族傳向碧桂園提供逾23億無息貸款
德勤：高定存息影響生物科技投資
滴滴傳明年來港上市 最新估值1248億
安永：滬深IPO首3季列全球冠亞
摩通花旗富國季績勝預期 銀行股板塊上漲 早段推升道指
英CMA開綠燈 微軟完成收購動視暴雪
美電動車銷量上季首破30萬 Tesla市佔跌至新低
星上季GDP升0.7%超預期
「越南朱」放售中環盈置 傳64億洽至尾聲 呎價逾2.4萬 今年已3次沽貨有賺有蝕
金管局76萬增租KCC 2.6萬呎樓面
CCL連挫8周後喘定 按周回升0.15%
維港1號兩房1183萬沽 呎售2.5萬
上月啟德地 最低入標呎價1209元
康業強化樹木管理 應對極端天氣
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地上月新增人幣貸款3個月高 人行：房地產市場現積極變化 相關貸款多增千億
李强主持經濟座談會 稱推「組合拳」以達目標
內地9月CPI無升跌 食品價跌3.2%
9月出口跌幅收窄至6.2％ 對東盟跌幅擴大
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「越南朱」放售中環盈置 傳64億洽至尾聲 呎價逾2.4萬 今年已3次沽貨有賺有蝕
金管局76萬增租KCC 2.6萬呎樓面
CCL連挫8周後喘定 按周回升0.15%
維港1號兩房1183萬沽 呎售2.5萬
上月啟德地 最低入標呎價1209元
康業強化樹木管理 應對極端天氣
周末睇樓好去處
內地上月新增人幣貸款3個月高 人行：房地產市場現積極變化 相關貸款多增千億
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內地9月CPI無升跌 食品價跌3.2%
9月出口跌幅收窄至6.2％ 對東盟跌幅擴大
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上月啟德地 最低入標呎價1209元
康業強化樹木管理 應對極端天氣
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