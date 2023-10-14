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康業強化樹木管理 應對極端天氣

【明報專訊】極端天氣影響全球各地，本港9月初至今經歷數次颱風、特大暴雨侵襲之際，新地（0016）旗下康業服務表示，作為物業管理公司，意識到樹木管理的重要，並會採取全面高效樹木風險管理措施。

建樹木資料庫 評估風險

康業表示，該公司訂立的樹木管理流程，除參考樹木管理辦事處的指引，以及物業管理監管局的良好行為守則，定期評估樹木結構和健康等問題外，亦會考慮到在惡劣天氣下，樹木對屋苑居民所帶來的潛在安全影響和風險，因而會進行樹木潛在風險調查，以及樹木風險初步評估制度，強化私人物業範圍內的樹木管理。

至於具體流程，重點是識別樹木風險和危險樹木，採取相應管理措施，包括建立樹木資料庫，內容包括樹木位置、大小、分佈、周遭環境、潛在倒塌危險指數等數據，監察並制定危險樹木跟蹤名單，對樹木進行風險分級。

定期巡查檢測記錄監測數據

此外，該公司亦會作預防式修剪，針對樹木在雨季長高情况，加入預防式修剪樹木，降低樹木在雨季後過度生長速度，同時避免蟲患或真菌侵蝕，導致倒塌風險問題。最後，會定期巡查和檢測樹木，物業管理團隊每月會定期巡查、視察及記錄監測數據，特別是在颱風或暴雨後，更會加強巡視，檢查樹木狀况，有助及早發現問題。

相關字詞﹕極端天氣 康業服務 新地

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