康業強化樹木管理 應對極端天氣

建樹木資料庫 評估風險

康業表示，該公司訂立的樹木管理流程，除參考樹木管理辦事處的指引，以及物業管理監管局的良好行為守則，定期評估樹木結構和健康等問題外，亦會考慮到在惡劣天氣下，樹木對屋苑居民所帶來的潛在安全影響和風險，因而會進行樹木潛在風險調查，以及樹木風險初步評估制度，強化私人物業範圍內的樹木管理。

至於具體流程，重點是識別樹木風險和危險樹木，採取相應管理措施，包括建立樹木資料庫，內容包括樹木位置、大小、分佈、周遭環境、潛在倒塌危險指數等數據，監察並制定危險樹木跟蹤名單，對樹木進行風險分級。

定期巡查檢測記錄監測數據

此外，該公司亦會作預防式修剪，針對樹木在雨季長高情况，加入預防式修剪樹木，降低樹木在雨季後過度生長速度，同時避免蟲患或真菌侵蝕，導致倒塌風險問題。最後，會定期巡查和檢測樹木，物業管理團隊每月會定期巡查、視察及記錄監測數據，特別是在颱風或暴雨後，更會加強巡視，檢查樹木狀况，有助及早發現問題。