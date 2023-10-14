CCL連挫8周後喘定 按周回升0.15%

豪宅樓價指數倒退回6年前

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，最新公布的CCL，雖然稍回升，但仍為41周、即逾9個月的次低，重返2022年12月底水平，並較今年4月168.4點高位，近26周、即半年累跌6.76%，拖累2023年整體樓價升0.16%。她表示，現時CCL距離2022年12月156.37點低位，只差0.65點或0.42%。

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報156.85點，按周升0.33%；CCL（中小型單位）報155.57點，按周升0.34%；兩指數齊終止8周連跌，但指數仍重返2022年12月底、2023年1月初時水平。

豪宅方面，CCL（大型單位）報164.19點，按周跌0.68%，連跌5周共2.45%，指數為近6年新低，重返2017年12月底水平。

今年迄今，CCL累升0.16%，CCL Mass升0.35%，CCL（中小型單位）升0.54%，CCL（大型單位）跌1.48%。

不過，市場仍然錄得名人入市。金管局前助理總裁李永誠早前以8000萬元，售出港島中半山寶德臺一個實用2449方呎4房1套單位、實呎3.26萬元，登記買家為Ho Hau Hay Hamilton，與澳門前特首何厚鏵堂兄弟何厚浠、恒生銀行創辦人何添家族成員名字相同，料為同一人。李永誠2015年11月以6420萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約1580萬元或25%。

何厚鏵家族成員8000萬 購寶德臺單位

另市場消息稱，鴨脷洲海怡半島第33A座中層B室，實用543方呎兩房間隔，以約720萬元售出、實呎1.33萬元；原業主2017年以738萬元購入，帳面蝕18萬元，連使費料實蝕約60萬元或約8%。