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經濟

香港地產

金管局76萬增租KCC 2.6萬呎樓面

【明報專訊】雖然本港和內地恢復通關逾半年，但本港寫字樓租、售價格皆未見明顯好轉；資料顯示，金管局最新租用葵涌九龍貿易中心（KCC）B座、全層約2.6萬方呎樓面，以月租約76.2萬元計，呎租約29元，較局方2014年首度進駐KCC A座時呎租低約一成，連同早前已租用之物業，金管局在KCC之租用樓面已增至約6.77萬方呎。

資料顯示，金管局最新租用的KCC B座31樓全層，總樓面約2.6萬方呎，月租約76.2萬元，呎租約29元，租約為期4年、至2027年9月。以此計算，整個租約期內，金管局總租金開支約3657萬元。物業由中遠海運於2013年以約1.98億元購入，租金回報約4.6厘。

金管局：因應業務增長需要

金管局回覆查詢時表示，是次增加租用樓面，是因應業務持續增長。金管局自2014年起租用九龍貿易中心A座，樓面面積由30,415方呎，並增加至現時的67,743呎，並於今年10月起租用上述B座31樓全層。事實上，金管局最初進駐KCC時，租用A座25樓全層及32樓部分單位，月租逾100萬元，呎租約33元，及後於2020年增加租用A座23樓單位，樓面增至約4.17萬方呎，當時月租約135.8萬元，呎租同約33元。

相關字詞﹕九龍貿易中心 商廈租務 金管局

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