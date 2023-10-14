「越南朱」放售中環盈置 傳64億洽至尾聲 呎價逾2.4萬 今年已3次沽貨有賺有蝕

市場消息稱，位處中環核心地段，與恒生銀行總行、活化古蹟中環街市咫尺之遙的盈置大廈，樓高22層，總樓面逾26.46萬方呎，若成功以64億元售出，呎價2.42萬元，較近期區內商廈成交呎價略低。資料顯示，盈置大廈現由盈本有限公司持有，其註冊董事為灶神飲食集團創辦人暨主席朱悅嫻（CHU, YUET HAN ELIZABETH），即朱立基的女兒。

落實成交將為通關後最大商廈成交

物業前身為恒生大廈，早於1962年落成，2006年由摩根士丹利以22.58億元購入，購入後並翻新物業。朱立基於2009年以約36億購入；換言之，若以64億元易手，意味朱氏持貨14年，帳面賺28億元或78%。

翻查資料，朱立基曾是活躍於本港樓市的重量級投資者，在港擁有不少貴重物業，據悉市值曾高逾100億元，包括全幢商廈和超級豪宅等；在高峰時期，朱立基及家人曾持有山頂豪宅倚巒5幢洋房，市值曾高達20億元，成市場佳話，惟市場有消息指，朱立基妻子、越南女首富張美蘭，去年10月因涉非法集資而被捕，及後朱氏家族陸續放售物業。

可留意是，朱立基或有關人士，今年沽出最少3個物業，有賺亦有蝕，其中今年初沽出的鰂魚涌芬尼街3至9號（單號）地盤，2月曾以4.4億元售予第一集團，惟雙方同意取消交易，朱氏旋即重新放售，並由宏安地產（1243）以4.3億元承接，每呎樓面地價約1.02萬元，成交價較朱氏在2018年以6.78億元購入價低2.48億元或約37%。

不過，朱立基6月以約3億元出售的倚巒單號洋房，以實用3736方呎計、實呎8.03萬元；相對2009年12月購入價2.4億元，帳面獲利6000萬元或25%。

先後賣產 涉地盤酒店豪宅

綜合市場消息，今年全幢商廈的成交不多，金額較大是新世界（0017）年初以約17億元沽出的觀塘商廈KOHO，以物業總樓面約21.9萬方呎計，呎價約7766元；另一宗全幢商廈為尖沙嘴柯士甸路28號新港國際大廈、屬銀主商廈，8月以1.38億元易手，以總樓面1.8萬方呎計，呎價約7667元。

明報記者