安永：滬深IPO首3季列全球冠亞

安永表示亞太區IPO市況好壞參半，雖亞太區佔全球IPO交易份額約60%，但上市宗數和集資額分別按年下降8%及41%。該行又指出，各地政府均致力於刺激經濟增長，以及通過下調印花稅等措施帶動IPO活動，但由於主要市場疲弱，亞太區過去兩年IPO宗數較少。基於大型上市申請，整體市場情緒樂觀，並期望下季或明年初IPO可呈溫和上升。

料亞太地區IPO活動可反彈

該行預料由於監管部門有意通過控制IPO節奏平衡投融資市場，準備在中國上市的企業將接受更嚴謹審查及更長註冊程序。調控措施下，緊隨國策及行業政策的企業仍有機會於積極支持創新中小企的北京證券交易所IPO，亦有迹象顯示部分有意申請A股IPO的企業將上市目的地轉向海外和香港市場。安永大中華區上市服務主管合伙人何兆烽指出，隨着內地及香港市場復蘇，預計地區整體將出現反彈，香港上市申請當中包括一個大型分拆項目，目標籌集最少10億美元，亦向市場釋放正面信號。