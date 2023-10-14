滴滴傳明年來港上市 最新估值1248億

報道引述知情人士指，內地監管當局去年開出逾80億元人民幣罰款，原因之一包括控制其市場領導地位，現時平台於內地市佔率已由90%跌至70%。滴滴2021年被當局打壓，需於內地應用程式商店下架並暫停止新用戶註冊，直至今年初才正式重新上架並重啟新用戶註冊。

十月稻田再飈 上市兩日累升48%

此外，半新股十月稻田（9676）上市第二日繼續炒上，昨收市再升18.9%至22.4元，較招股價累升48.4%，一手300手淨賺2112元；邁越科技（2501）收市就跌4.6%至1.45元，不過累計較招股價仍升22.9%，一手2000股仍賺540元。與十月稻田同日上市的綠源集團（2451）就表現平平，昨收市報7.52元，升1.08%，並較招股價微升2.0%；上周五（6日）上市的天圖投資（1973）股價繼續潛水，收市報4元再跌逾半成，較招股價累跌38.5%，一手400股要蝕1000元。

明報記者