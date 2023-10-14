德勤：高定存息影響生物科技投資

另外，他亦提及近期香港生物科技公司取得風險投資（VC）及私募股權投資（PE）投資後，因估值較高而傾向轉到外國上市。德勤中國於上月曾發表《中國內地及香港IPO市場2023年前三季度回顧與前景展望》，德勤指香港於今年第三季主板市盈率為11倍，相較於2020年第四季時的18倍為低。雖然有香港生物科技公司轉到外國上市，呂志宏稱，過去5年仍有逾100家生命科學和醫療企業上市，集資額達逾2500億港元。

建議藉證券型代幣 釋放IP價值

香港生物科技公司於初期研發階段時，往往需依賴VC、PE，甚至是天使投資者注資，他建議利用證券型代幣（Security Token Offering，STO）將生物科技內的知識產權（IP）經代幣化（tokenization），將其知識產權內的價值釋放於一級市場內，同時亦可以令更多市場上的投資者留意到此類知識產權項目，從而有望增加共同研發的協同效應，以及收購或合併的可能性，以提高生物科技內的知識產權項目的價值，他冀不同監管機構及持份者盡快研究其可行性。