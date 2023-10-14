德勤：高定存息影響生物科技投資

【明報專訊】德勤中國數字資產香港主管合伙人呂志宏昨日出席由投資推廣署舉辦的生命與健康科學專題峰會時表示，近年市場處於加息大環境下，基金投資者會認為現時敍造定存，已可獲得相應的更穩健及不俗的回報，因此對於生物科技類的高風險投資而卻步。
另外，他亦提及近期香港生物科技公司取得風險投資（VC）及私募股權投資（PE）投資後，因估值較高而傾向轉到外國上市。德勤中國於上月曾發表《中國內地及香港IPO市場2023年前三季度回顧與前景展望》，德勤指香港於今年第三季主板市盈率為11倍，相較於2020年第四季時的18倍為低。雖然有香港生物科技公司轉到外國上市，呂志宏稱，過去5年仍有逾100家生命科學和醫療企業上市，集資額達逾2500億港元。
建議藉證券型代幣 釋放IP價值
香港生物科技公司於初期研發階段時，往往需依賴VC、PE，甚至是天使投資者注資，他建議利用證券型代幣（Security Token Offering，STO）將生物科技內的知識產權（IP）經代幣化（tokenization），將其知識產權內的價值釋放於一級市場內，同時亦可以令更多市場上的投資者留意到此類知識產權項目，從而有望增加共同研發的協同效應，以及收購或合併的可能性，以提高生物科技內的知識產權項目的價值，他冀不同監管機構及持份者盡快研究其可行性。