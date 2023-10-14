楊國強家族傳向碧桂園提供逾23億無息貸款

有消息指楊向碧桂園提供大筆零息貸款，另一方面，亦有內媒引述知情人士指出，楊國強近期頻密將手上資產套現償債，該知情人士透露，楊國強已出售一架放置於境外的全新私人飛機，同時將另一架目前在用的飛機，亦正在於市場放售。

發布楊國強巡視順德工地影片

碧桂園於周二（10日）發通告確認境外債違約，尚未支付本金金額為4.7億元的到期債務，又預告集團無法如期或在寬限期內，履行所有境外債務償付義務，可能導致交叉違約被要求就相關債務加速履行或採取強制行動，但集團將積極推進境外債務重組。

傳已出售境外全新私人飛機套現

值得一提的是，楊國強自今年3月將碧桂園交到女兒楊惠妍後，已經無再露面，市場曾傳出楊惠妍已辭去職務離開中國，甚至曾有消息指楊氏父女已經被廣州警方控制，一般相信是次楊國強公開露面，闢謠意味甚濃。