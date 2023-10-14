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經濟

彭博：內地擬設平準基金提振股市

【明報專訊】外電引述消息稱，內地有關當局正考慮設立一隻由國家支持的平準基金，基金規模涉及數千億元人民幣，而早前有內地專家也呼籲設立平準基金，並建議先撥部分資金買入港股，再逐步把投資擴大到A股市場，可能成為繼匯金公司直接入市四大國有銀行及減證券印花稅後，進一步出招，以提振投資者對股市的信心。

基金規模傳涉數千億人幣

彭博引述消息人士稱，經過數月研究，以及近期至少與業內人士進行經過兩輪討論後，當中包括中國證監會在內的監管部門，已經向政府高層提交接納平準基金初步方案的報告，但最終實施細節仍未確定，故計劃可能存在變數。有消息人士指方案要求該基金總額為數千億元人民幣。中證監未有就此作回應。

國家支持的中央匯金日前已直接增持四大內銀A股，故有市場人士建議政府透過平準基金直接干預市場，採取類似2015年市場暴跌時，「國家隊」入市買股票。中國宏觀對冲基金半夏投資創始人李蓓曾發文指出，股價下跌將引發更多賣盤壓力，進一步讓投資者資產縮水，打擊信心，形成「惡性循環」，要打破這一局面，唯一辦法是以平準基金入市，不僅能止住股市跌勢，還能為政府帶來收益。但文章翌日被移除，李蓓拒絕回應原因。

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，為振興資本市場，可以考慮設立市場平準基金，先從外匯儲備資產中先購入港股，再逐步擴大至A股市場，因已經累計減持超過1000億美元的美債，而香港市場是外資主導的市場，目前AH的溢價率高達143%左右，部分公司的H股股價只有對應A股的三分之一左右。

相關字詞﹕中國證監會 匯金公司 平準基金

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